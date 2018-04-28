GÜMÜŞHANE:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 00:58

Gümüşhane’de 900 kişilik TYP kontenjanına 3 bin 180 kişi müracaat etti

Gümüşhane’ye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında verilen 900 kişilik kontenjana 3 bin 128 kişi müracaat etti.

Gümüşhane'de 900 kişilik TYP kontenjanına 3 bin 180 kişi müracaat etti
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Gümüşhane’ye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında verilen 900 kişilik kontenjana 3 bin 128 kişi müracaat etti.

Gümüşhane Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Hikmet Kaya, başvuruları 23 Nisan’da başlayan ve 27 Nisan Cuma günü saat 17.00’de sona eren Toplum Yararına Program’a (TYP) Gümüşhane’de beklentilerin üzerinde ilgi olduğunu söyledi.

Bakanlıkça tahsis edilen 900 kişilik TYP kadrolarına 3 bin 180 kişinin müracaat ettiğini kaydeden Kaya, en fazla başvurunun 86 kişilik kontenjanı bulunan Gümüşhane Belediyesi Çevre Temizliği projesine 610 kişiyle gerçekleştiğini söyledi.

Kaya, bundan sonraki süreçte başvuranların güvenlik soruşturmalarının yapılacağını ve ardından yapılacak kura çekimi sonrası Gümüşhane’de TYP kapsamında 900 kişinin çeşitli kurumlarda işe başlamasının sağlanacağını kaydetti.

Kaya, Gümüşhane’de Belediyelere, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine, İl Müftülüğüne, Orman İşletme Müdürlüklerine, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne (Merkez ve İlçeler dahil) çevre Düzenlemesi, Ağaçlandırma ve Kamusal Altyapının Yenilenmesi alanlarında 6 ay süreyle Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 900 kişinin istihdam edileceğini de sözlerine ekledi.
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