Gümüşhane’de 9.Kanuni Günleri Etkinlikleri düzenlendi

Osmanlı İmparatorluğu’nun 10.padişahı ve 89. İslam halifesi Kanuni Sultan Süleyman Han, doğumunun 523’üncü yıldönümünde Türkiye’de adıyla anılan tek nokta olan Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri Süleymaniye Mahallesinde anıldı.

9.Kanuni Günleri Etkinliği adı altında gerçekleştirilen ve Sultan Süleyman Han Ulu Cami bitişiğinde icra edilen program Gümüşhane Belediyesi Mehter Takımının gösterisiyle başladı.

“Bizler gibi şimdilik makam sahiplerine çok önemli ve kıymetli bir ders veriyor”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Kanuni Sultan Süleyman’ın hayatından kesitler aktararak, “Bizler gibi devletin unvan verdiği kişilerin ders alması gereken bir anekdot” diyerek Kanuni’nin Mohaç seferi sırasındaki bir anısını şu ifadelerle paylaştı: “Seferin ardından nefsini ayakları altına almak, büyüklenmemek, böbürlenmemek için kendini büyük görmemek için o gece çadırında kazdırdığı mezarda kalıyor. Bizlere çok büyük bir ders. Bizler gibi şimdilik makam sahiplerine çok önemli ve kıymetli bir ders veriyor.”

“Süleymaniye Mahallesi de Hatay gibi Mardin gibi bir hoşgörü merkezi”

Gümüşhane’nin bir madenci kenti ve bu havzada Romalılardan beri bin yıldır değerli madenlerin çıkarıldığını hatırlatan Vali Memiş, “Gümüşhane’nin tozunu süpürün, içinde altın kırıntısını bulabilirsiniz söylemleri de var. Süleymaniye Mahallesi 100 yıl önce vatandaşların yaşadığı bir hoşgörü merkezi. Tıpkı Anadolu coğrafyasında olduğu gibi Gümüşhane’nin Süleymaniye Mahallesi de Hatay gibi Mardin gibi bir hoşgörü merkezi. Cami ve kilise yanyana. Burada Müslüman Türkler ve gayrimüslim tebadan Ermeniler ve Rumlar yüzlerce yıl barış ve huzur içerisinde yaşadılar. Bizim kayıtlarımızda bu barışın sekteye uğradığına dair hiçbir veri yok. Bu bizim en büyük zenginliğimiz” dedi.

“Süleymaniye ayrıca bir turizm ve kış sporları merkezi”

Süleymaniye Mahallesinin bir turizm ve kış sporları merkezi olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Yolunu yaptık, doğalgaz getirdik, elektrik hatlarını yer altına aldık, içme suyu, kanalizasyon ve telefon hatlarını da yaptık. Burayı özgün mimarisi ve kimliğine uygun olarak Beypazarı, Safranbolu gibi yapacağız. Önce altyapısını tamamlıyoruz. Burada yapılacak butik otelin ihalesine çıktık. Bunu yaptıktan sonra inşallah özel sektör de burada birşeyler yapmak için harekete geçer. Bugün ekibimiz Kayseri’ye giderek bize tahsis edilen bin 600 metrelik telesiyej hattını kontrol etmeye gitti. Önümüzdeki günlerde hem proje hem de yapım ihalesini gerçekleştirerek tarih ve doğa turizmini burada gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“Gümüşhane olarak enerjisi yüksek olan yerler bakımından çok şanslıyız”

Süleymaniye Mahallesinin enerjisi yüksek yerlerden birisi olduğunu ifade eden Vali Memiş, “Biz Gümüşhane olarak enerjisi yüksek olan yerler bakımından çok şanslıyız. Yaylalarımız, dağlarımızla. Burada bir huzur ve yaşanmışlık var. Bu yüksek enerjinin her anlamda geri dönüşü olacağına da inanıyorum. 2018 yılında turizme daha hazır bir Gümüşhane var” diyerek sözlerini sonlandırdı.

“Türkiye’de bir örneği olmayan şekilde Kanuni Sultan Süleyman’ın adıyla müsemma bir alandayız”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş ise Karadeniz’in değil Türkiye’nin en özel alanlarından birisinde olduklarını belirterek, “Çünkü bu alan şu anda anmakta olduğumuz Kanuni Sultan Süleyman’ın adıyla müsemma bir alan. Belki bunun Türkiye’de bir örneği yoktur. Bu alanın içinde barındığı kültür varlıklarına baktığımızda değişik kültürlerin bir arada yıllarca hoşgörü içeresinde yaşadığı bir alan. Tam da Kanuni Sultan Süleyman Han’ın kanunlarıyla örtüşür, dünyayı idare etme tarzını da belirten bir alan. Bu yönüyle de Süleymaniye Mahallesi özel bir alan. Bu özel alanda dünyanın en büyük liderini anmak, onun adına yapılmış caminin yanı başında bunu yapmak gerçekten çok özel” şeklinde konuştu.

Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Başkanı Prof.Dr. Ali Baki ise 12 büyük meydan muharebesine katılan Kanuni’nin 3 bin şiir yazdığını hatırlatarak, “Kanuni’yi anlatmak son derece zor. Bu mahalleye baktığımızda bir tarafta cami, bir tarafta kilise görüyoruz. Kudüs’te Kanuni Sultan Süleyman’ın Mimar Sinan’a yaptırdığı surları görüyorsunuz. Oranın 11 tane kapısı var. El Halil kapısı devamlı açık. Müslümanların, Yahudilerin girdiği kapı ayrı ama o kapıdan her dinden insan girebiliyor. Burası da oranın benzeri bir yer” dedi.

Baki, Vakıf olarak bütün dünyaya açıldıklarını, uluslararası 1. Kanuni sempozyumu yaptıklarını da dile getirdi.

Konuşmaların ardından Mehteran dinletisi ve Kanuni Sultan Süleyman Gravür sergisi açılışı gerçekleştirildi. Programda son olarak katılımcılara Sultan Süleyman pilavı ikram edildi.

Programa Belediye Başkan Vekili Osman Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, Şiran Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Köse Kaymakamı Mustafa Duruk, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş, Gümüşhane TSO Başkanı İsmail Akçay, İYİ Parti İl Başkanı Ali Ateş, Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı yöneticileri, akademisyenler, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.