GÜMÜŞHANE:
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11 Ekim 2018 Perşembe 10:08

Gümüşhane’de anketten Çimen çıktı

Gümüşhane merkez ilçe belediye başkan adaylığı için yapılan kamuoyu anketinden mevcut Belediye Başkan Ercan Çimen çıktı.

Gümüşhane'de anketten Çimen çıktı
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Gümüşhane merkez ilçe belediye başkan adaylığı için yapılan kamuoyu anketinden mevcut Belediye Başkan Ercan Çimen çıktı.

Nüans Ajans tarafından geçtiğimiz hafta yapılan kamuoyu anketinde, 930 kişiye “Gümüşhane’de kimi belediye başkanı olarak görmek istiyorsunuz?” sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 56’sı mevcut belediye başkanı Ercan Çimen’den yana tercih kullanırken, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse için yüzde 7, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) İsmail Akçay için ise yüzde 5 oranında destek çıktı. Kararsızların oranı ise yüzde 4’te kaldı. Kararsızlar tercihlere dağıtıldığında Çimen’e destek yüzde 58 bandına ulaştı.

Aynı ankette AK Parti’nin oy oranı yüzde 68 olarak gerçekleşirken, MHP yüzde 14, İYİ Parti yüzde 10, diğer partiler için de yüzde 4 oy oranı çıktı.

Öte yandan aynı ankette mevcut belediye başkanı Ercan Çimen’in en çok beğenilen hizmeti ve yönü soruldu. Ankete katılanların yüzde 74’ü Çimen’i başarılı bulurken, yüzde 78’i en çok Sema Doğan Parkı’nı beğendiğini belirtti. “Çimen’in en çok hangi yönünü beğeniyorsunuz?” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 61’i ‘insan ilişkileri’ olarak cevap verdi.
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