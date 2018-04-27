Gümüşhane’de çatı yangını, 8 kişi dumandan etkilendi

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü beldesinde tek katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde belde merkezinde Arif Onuk’a ait...

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü beldesinde tek katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde belde merkezinde Arif Onuk’a ait tek katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda alevlerin yükseldiği yangına ilk olarak vatandaşlar müdahale etti. Alevlerin büyümesiyle yan tarafta bulunan Melek Onuk’a ait binada da hasara neden olan yangın Kelkit Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ekipleri gelinceye kadar söndürme çalışmaları yürüten 8 vatandaş dumandan etkilenerek bölgeye gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Süleyman Aslan, Müttefil Türkel, Hakan Aslan, Melek Onuk, Burak Meral, Hakan Şahin, Fazlı Sezgin, Adem Aslan ve Fazlı Sezgin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki beldede Kelkit Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları yaptığı yangının elektrik kontağından çıktığı değerlendirilirken, tek katkı evin kullanılamaz hale geldiği, çatı katında bulunan eşyaların da tamamen küle döndüğü öğrenildi.