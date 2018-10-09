GÜMÜŞHANE:
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09 Ekim 2018 Salı 11:29

Gümüşhane’de drone ile havadan trafik denetimi başladı

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, trafik ihlallerinin önlenmesi için dronla havadan özel trafik denetimlerine başladı.İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamayla karayollarındaki trafik kazalarına etken kural ihlallerinin önlenerek,...

Gümüşhane'de drone ile havadan trafik denetimi başladı
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Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü, trafik ihlallerinin önlenmesi için dronla havadan özel trafik denetimlerine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamayla karayollarındaki trafik kazalarına etken kural ihlallerinin önlenerek, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla trafik güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkartılması ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde yakalanma duygusunun artırılması amacıyla kazaların yoğun olduğu yerler analiz edilerek ihlallerin önlenmesine yönelik olarak drone ile havadan özel trafik denetimi yapıldığını bildirdi.

Konu hakkında açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Gümüşhane’de trafik kazalarını önlemek adına her türlü denetim metotlarının uygulandığını, vatandaşların rahat içinde seyahat edebilmesi için trafik ihlali yapan sürücüler üzerinde polisin her yerde denetim yaptığı izlenimini oluşturmak adına uygulamaların devam edeceğini söyledi.
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