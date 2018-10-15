Gümüşhane’de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Gümüşhane’de 2018 yılının 4.İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Okay Memiş başkanlığında yapıldı.Valilik Toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Memiş, 2018 yılında kamu kuruluşlarının 4 milyar 1 milyon 443 bin lira...

Gümüşhane’de 2018 yılının 4.İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Okay Memiş başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Vali Memiş, 2018 yılında kamu kuruluşlarının 4 milyar 1 milyon 443 bin lira proje tutarlı işi bulunduğu Gümüşhane’de kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcamasının 549 milyon 83 bin TL ile Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Konuşmasında 2018 yılının Gümüşhane için kamu yatırımları açısından çok önemli gerçekleşmelerin olduğu bir yıl olduğunu kaydeden Vali Memiş, “Kamu yatırımlarımız durmaksızın devam ediyor. Kaynağı dışardan olan bir ekonomik saldırıyla da ülkemiz maalesef karşı karşıya kaldı. Dövizdeki bu anlamsız hareketlilik neticesinde özellikle kamu yatırımları açısından tasarrufa gidilmesi zorunluluğu hasıl oldu. Bununla birlikte ilimiz açısından yeni yatırımlar haricinde devam eden yatırımlar açısından sorun olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü büyük yatırımlar yıllara sari devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet, kamu, özel sektör ve diğer paydaşların gayretleriyle bu ekonomik saldırının da üstesinden gelineceğine inandıklarını dile getiren Vali Memiş, “Hep birlikte bu sıkıntılı günlerin üstesinden geleceğiz. İlimizdeki yatırımlarda gösterdikleri katkılardan dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Eksiklerimiz olabilir. Karayollarına, DSİ’ye, Orman Bölge Müdürlüğüne, Kadastro ve diğer tüm teşkilatlara teşekkür ediyoruz. Belediyelerimize, hepsini tek tek kutluyorum. 2,5 yıldır şahidim ki tüm belediyelerimiz ellerinden geldiğince imkanlar ölçüsünde hizmetleri yerine getiriyorlar. İl Özel İdaremizi tebrik ediyorum. Özel İdaremizin Genel Sekreterine teşekkür ediyorum. Bu süreçteki uyumlu çalışmalarından dolayı İl Genel Meclisi başkanı Şerif Bayraktar ve üyelerine teşekkür ediyorum. Bütün muhtarlara aynı şekilde teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kıt kaynaklarla herkese hizmet etmeye çalıştıklarını, kimseye ağalık, paşalık yapma peşinde olmadıklarının altını çizen Vali Memiş, “Bütün vatandaşlarımızın emrindeyiz. Onların bütün taleplerini yerine getirmek bizim görevimizdir. Horlamadan, incitmeden bütün arkadaşlarımızla vatandaşlarımızın, muhtarlarımızın emrindeyiz. Bütün paydaşlarımızın taleplerini yerine getirmek görevimiz. Buraya birşeyler almaya değil, vermeye geldik. Ahkam kesmeye de gelmedik. Kendi alanımızın uzmanı, diğer alanların cahiliyiz. İmkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımıza hizmet etmek ve onları mutlu etmek bizleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Gümüşhane’ye son 16 yılda yapılan kamu yatırımlarını görünce insanların devletiyle gurur duyduğunu dile getiren Vali Memiş, “Bizim ölçeğimizdeki illerde vatandaşlarımızın morale ihtiyacı var. Kimsenin moral bozmaya hakkı yok. Kusurlu olanlar, eksiği olanlar ikaz edilir, suç unsuru tespit edilenlere soruşturma da açılır. Bunun akabinde işini iyi yapan arkadaşlarımızın yanında olmamız ve onlara moral vermemiz bizim görevlerimiz arasında. Bizler vicdanen rahatız. Eksiklerimiz olmakla beraber rekor seviyesindeki hizmetlere imza attığımıza inanıyoruz, bunu da rakamlarla ispat ederiz. Vicdanen müsterihiz. Geleceğe umutla bakan bir şehriz” ifadelerini kullandı.

Gümüşhane İl Özel İdaresinin hem kendi hem de KÖYDES imkanlarıyla 2,5 yılda 900 kilometre asfalt yaparak Türkiye rekoru kırdığını ifade eden Vali Memiş, tüm çalışmaları için teşekkür etti.

Toplantıda daha sonra yatırımcı kuruluşların bölge müdürleri Gümüşhane ile ilgili çalışmalarını ve planlamalarını sunum eşliğinde anlattı, katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı.

DSİ 22. Bölge Müdürü Oğuz Kasap, il genelinde 29 gölet, 12 gölet sulaması, boru alımı ve 18 adet taşkın koruma projelerinin devam ettiğini belirtirken, Vali Memiş ise Gümüşhane’nin Karadeniz’in GAP’ı olduğunu belirterek, “Karadeniz’in GAP’ı Gümüşhane. 30 civarında baraj ve gölet inşaatımız devam ediyor. Biz bu yatırımları kazandıran bütün ekibe teşekkür ediyorum. Milletvekilimiz Cihan Pektaş’a özellikle teşekkür etmemiz gerekir. Bunlar geleceğe ışık tutan, bizim tarım ve hayvancılık alanında geleceğe umutla bakmamızı sağlayan yatırımlar. Biz Özel İdare olarak her yıl 1 milyon liraya yakın bir bedelle sübvanse ediyoruz tarım ve hayvancılığı” dedi.

Karayolları 10. Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ise çevre yolunun hizmete açılmasının ardından şehir geçişinin üstyapı yenileme işinin önümüzdeki sezon başlayacağını, Köstere-Gümüşhane arasında çevre yolu da dahil olmak üzere 2 milyar liraya yakın para harcandığını söyledi.

Bayramçavuş’un sunumu sırasında Vali Okay Memiş, çevre yolundaki tünellerin “T1”, “T2” diye adlandırılmasının yerine tünellere isim verilmesi gerektiğini önerirken, mahalleler, şehitlerin isimlerinin verileceği tüneller için bir komisyon marifetiyle ortak akıl oluşturarak belirlenecek isimlerin Karayolları’na bildirilmesini istedi.