GÜMÜŞHANE:
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09 Ekim 2018 Salı 11:58

Gümüşhane’de kaçak silah imalathanesine baskın

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda kaçak silah üretilen imalathaneye baskın yapıldı. Operasyonda bir kişi tutuklanırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.Alınan bilgiye göre Gümüşhane İl Jandarma...

Gümüşhane'de kaçak silah imalathanesine baskın
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Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda kaçak silah üretilen imalathaneye baskın yapıldı. Operasyonda bir kişi tutuklanırken, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Kısım Amirliği ve Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir adet silah imalat hanesi ele geçirildi, şüpheliler H.K ve E.K gözaltına alındı.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda H.K isimli şahsın konutu ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet 9 mm namlu, 1 adet kapak takımı, 1 adet gövde, 4 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet şarjör, 2 adet kabza, 1 adet yay, 1 adet tetik, 1 adet horuz, silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen matkap tezgahı, 1 adet zımpara makinası, 2 adet dürbün, 1 adet kumpas, 25 adet çeşitli ebatlarda eğe, 3 adet mengene, 3 adet demir kesme testere ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan H.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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