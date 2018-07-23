Gümüşhane’de kan bağışçıları ödüllendirildi

Gümüşhane’de 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları günü kutlamaları kapsamında Türk Kızılay’ı tarafından kan bağışçılarına madalya ve beratları düzenlenen törenle verildi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törende en fazla kan bağışında bulunarak Gümüş Madalya almaya hak kazanan İmam-Hatip İmdat Şenel’e madalyası ve beratı Belediye Başkanı Ercan Çimen tarafından verildi.

Yıllar önce eşinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) nedeniyle tedavi gördüğü süreçte yaşadıklarından sonra düzenli olarak kan bağışında bulunan Şenel, o günleri şu ifadelerle anlattı: “Yaklaşık 15 yıl önce o dönemde ilaçta bulamamıştık. Hastane kapılarında ağladığım günleri hatırlıyorum. O dönemde çok fazla kan ve trombosit sıkıntısı yaşamıştık. O günden sonra hep kan bağışında bulundum. Üç ayda bir devamlı mesaj geliyor. Kan verdikten sonra ‘Verdiğiniz kan bir hayat kurtardı’ mesajını görünce ben çok mutlu oluyorum. Hem dünyalık hem ahiretlik bir iş oluyor. Herkeste tavsiye ediyorum.”

Bugüne kadar 25 kez kan bağışlayanlara gümüş, 10 kez kan bağışlayanlara bronz madalya ve berat verilen törende konuşan Gümüşhane Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Gülseren Oğuzhan Çıtlak ise hiçbir karşılık beklemeksizin düzenli kan bağışında bulunan isimsiz kahramanlara madalyalarını vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Türk Kızılayı’nın güvenli kan teminini gerçekleştiren ve birçok alanda faaliyet gösteren bir kurum olduğunu dile getiren Çıtlak, 2018 yılı itibariyle 18 bölge kan merkezi ve 66 kan bağışı merkezi ile hizmet verdiklerini ve ülke kan ihtiyacının yüzde 82’sini karşılar hale geldiklerini söyledi.

Bu yüzde 82’lik orana ulaşılmasının bağışçıların eseri olduğunu ifade eden Çıtlak, “18-65 yaş arası sağlıklı her birey kan bağışında bulunabilir. Bir ünite kanla 3 hayat kurtarılır. Erkekler 3 ayda, kadınlar ise 4 ayda bir kan bağışında bulunabilirler. Biz, bugün 10 kez kan bağışında bulunanlara bronz, 25 kez kan bağışında bulunanlara da gümüş madalyalarını vereceğiz. Gümüşhane’de henüz 35 kez kan bağışında bulunan bağışçımız olmadığı için altın madalya veremiyoruz. Ancak gelecek yıl altın madalya vereceğimiz bağışçılarımız olacaktır. Ben bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca, bağışçılarımızın kurtardıkları hayatlar adına minnetlerimi sunuyorum. Onlara vereceğimiz madalyaların onların bağışladığı kanların karşılığı olamayacağını biliyoruz. Bu onlara verilen sadece küçük bir hediyedir” diye konuştu.

Çıtlak’ın konuşmasının ardından 2 Gümüş ve 18 Bronz madalya ile beratları Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Gümüşhane AFAD Müdürü Mesut Bayrak, Kızılay Gümüşhane Şubesi Başkanı Cevat Aygün, Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Arif Atay, Gümüşhane Devlet Hastanesi Müdürü Gündoğan Şahinöz tarafından verildi.

Tören üzerinde Türk Kızılay’ının yazı ve logosunun olduğu yaş pastanın bağışçılarla birlikte kesilmesiyle son buldu.