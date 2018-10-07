GÜMÜŞHANE:
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07 Ekim 2018 Pazar 20:20

Gümüşhane’de trafik kazası: 1 yaralı

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde minibüsle motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre turist taşıyan H. B. yönetimindeki 61 S 0769 plakalı minibüs, Gümüşhane-Trabzon karayolunun...

Gümüşhane'de trafik kazası: 1 yaralı
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Gümüşhane’nin Torul ilçesinde minibüsle motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre turist taşıyan H. B. yönetimindeki 61 S 0769 plakalı minibüs, Gümüşhane-Trabzon karayolunun Torul ilçesi Köprübaşı Mahallesi mevkiinde karşı yönden gelen Köksal Tanrıkulu’nun kullandığı 34 BZ 0621 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tanrıkulu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne, oradan da Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.

Gümüşhane kent merkezinde uzun yıllardan beri oto yıkamacılığı yapan Tanrıkulu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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