Gümüşhane’de üreticilere 180 adet süt sağım makinesi dağıtıldı

Gümüşhane’de üreticilere Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) kaynaklarıyla 180 adet süt sağım makinesi dağıtıldı. Yüzde 80’i hibe olarak karşılanan projeye 540 başvuru olunca kura çekildi.

Gümüşhane Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün DOKAP’la ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Süt sağım teknolojisi geliştirme’ projesi kapsamında üreticilere yüzde 80’i hibe olarak sağlanan 180 adet süt sağım makinesi düzenlenen törenle teslim edildi.

Kurum bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, Gümüşhane olarak yaptıkları projelere ciddi destekler aldıklarını belirterek, “42 bin dolayında sağmal ineğimiz mevcut. Süt sağım makineleri de bölge için ihtiyaç. Çiftçilerimizin makineli tarıma geçişi ve modernizasyon önemli. Süt en hızlı şekilde bozulan, bakterilerin en hızlı çoğaldığı gıdaların başında geliyor. Sütün hijyenik şartlarda elde edilmesi ve hızlı bir şekilde soğuk zincire aktarılması son derece önem arz ediyor. Bundan dolayı biz bu projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Cep telefonsuz, arabasız yaşayabiliriz ama gıdasız yaşayamayız”

Gıda üretimi yapmak ve üretmenin Tarım Bakanlığı çalışanlarına göre kutsal bir görev olduğunu kaydeden Birşen, “Üretmek bizim önceliğimizdir. Önceliğimiz üreticilerimizin memnuniyetidir. Özellikle gıda üretimi yapmak, üretmek Tarım Bakanlığı çalışanlarına göre kutsal bir görevdir. Önceliğimiz üreticilerimiz. Onlar ürettikçe biz onlara destek olmaya çalışıyoruz. Kaliteli ve güvenilir üretim yapmanın insanlığa yapılacak en önemli hizmet olduğunu düşünüyorum. Gıdasız yaşanmıyor. Bunu son yıllarda dünya gördü. Gıda olmadan olmuyor. Cep telefonsuz, arabasız yaşayabiliriz ama gıdasız yaşayamayız. Gelecek yıllarda gıdanın daha da ön plana çıkacağını düşünüyorum. O yüzden bizim bu altyapıları şimdiden oluşturmamız lazım. Uyguladığımız projeler tarım sektörünü olduğu kadar ilimizin ekonomisi ve istihdamına da ciddi katkılar yaptığı görüyoruz” diye konuştu.

“Üreticilerimizin ekonomik imkanlara sahip olması, gelir seviyelerinin yükselmesi devletimizin temel politikası ve bizim de arzumuzdur”

Son bir yılda Gümüşhane’de üreticiye verilen destek miktarının 25 milyona ulaştığını, bunların ciddi yatırımlar olduğunu ve yansımalarını gördüklerini dile getiren Birşen, “Küçük işletmelerimizi de düşünerek 10 baş sağmal ineği olan vatandaşlarımızın modernizasyonla buluşması, daha sağlıklı ve hijyenik şartlarda süt üretmesi için bu projeyi geçen yıl DOKAP idaremizle planladık. 180 tane süt sağım makinesi dağıtıyoruz. Bunları kurayla belirledik. 540 müracaat oldu. Keşke hepsini karşılayabilseydik. Sağımı Anadolu coğrafyasında kadınlar yapıyor. Bizde bu projede daha çok kadınlarımızı düşündük, standartlarını yükseltmeyi, daha kaliteli süt üretilmesini, Tüberküloz ve Brusella gibi hastalıklarla mücadeleyi, tarımla ilgili gelişmelerin çiftçiye duyurulması amaçlarıyla bunu yaptık. Hayatın yükünü çeken kadınlarımızın işlerini kolaylaştırmak, ailelerine daha fazla vakit ayırmasını amaçladık. Üreticilerimizi bir bütün olarak ekonomik imkanlara sahip olması gelir seviyelerinin yükselmesi devletimizin temel politikası, bizim de arzumuzdur” şeklinde konuştu.

Gümüşhane’de kaliteli ürün üretmeyi amaçladıklarını dile getiren Birşen, katma değeri yüksek ve organik ürünleri ön plana çıkarmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

“Gümüşhane’de 95 bin 876 baş büyükbaş hayvan varlığı var”

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Özgür Oytun Ören ise Gümüşhane’de 95 bin 641 sığır ve 235 manda olmak üzere 95 bin 876 büyükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, “Belirlediğimiz yetiştiricilerimize vereceğimiz 180 adet çift sağım başlıklı ve 40 litrelik tek güğümlü süt sağım makinesinin merkez ve ilçeler bazında dağılımı; başvuru sayısı, genel hayvan mevcudu ve mevcut anaç sığır sayısı göz önünde bulundurularak, Kelkit ilçemize 72, Köse’ye 16, Kürtün’e 9, Gümüşhane merkez ilçeye 28, Şiran’a 41 ve Torul ilçemize 14 adet süt sağım makinesi verilecektir. Amacımız, hayvancılık faaliyetleri ile uğraşan kesimin yaşam standartlarını yükselterek yaptığı faaliyetten daha çok kazanç elde etmesine hizmet etmektir” diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra Gümüşhane merkez ilçede süt sağım makinesi almaya hak kazanan 28 üreticiye süt sağım makinelerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Törene İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahri Bayram, DOKAP Proje Koordinatörü Şerif Demir, kurum müdürleri ve üreticiler karıldı.

Proje kapsamında 10-20 baş arası sağmal ineği bulunan ve kura ile belirlenen yetiştiricilere 180 adet çift sağım başlıklı ve 40 litrelik tek güğümlü süt sağım makinesi dağıtılacak. Merkez ve ilçeler bazında dağılımı başvuru sayısı, genel hayvan mevcudu ve mevcut anaç sığır sayısı göz önünde bulundurularak belirlendi. Buna göre Kelkit’te 72, Köse’de 16, Kürtün’de 9, Merkez’de 28, Şiran’da 41 ve Torul’da 14 adet makine dağıtılacak.