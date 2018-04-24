Gümüşhane’de yatırım değerlendirme toplantısı

Gümüşhane’de Vali Okay Memiş başkanlığında tüm yatırımcı kuruluşların il müdürlerinin katıldığı yatırım değerlendirme toplantısı düzenlendi.İl Özel İdaresi sosyal tesislerinde kurum müdürleriyle bir araya gelen Vali Memiş,...

Gümüşhane’de Vali Okay Memiş başkanlığında tüm yatırımcı kuruluşların il müdürlerinin katıldığı yatırım değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Özel İdaresi sosyal tesislerinde kurum müdürleriyle bir araya gelen Vali Memiş, başta KÖYDES, Özel İdare programı, Süleymaniye Mahallesindeki turizm yatırımları, Süleymaniye Kayak Merkezi, Gümüşhane Lisesi ve diğer yatırımların son durumları hakkında kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Süleymaniye Mahallesine yapılacak olan butik otelin ihalesinin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini kaydeden Vali Memiş, kayak merkezi için heyetin biran önce Kayseri’ye giderek tahsis edilen telesiyejin nakli ve montajı konusunu hızlandırmasını istedi.

“Zigana’da masal kasabası oluşturacağız”

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan 2 bin 50 metre rakımlı Zigana dağı geçidindeki tesislerde yapılacak çalışmaların da biran önce başlatılmasını isteyen Vali Memiş, yapılacak çalışmayla Zigana dağına gelen vatandaşların büyüleneceğini belirterek, “Allah’ın yarattığı o güzellikte bir masal kasabası oluşturacağız. On binlerce insan sadece orayı görmeye gelecek” dedi.

Turizm sezonu başlayan Karaca Mağarasında yapılan mescit, lavabo ve bebek bakım odasının son durumu hakkında da bilgi alan Vali Memiş, Torul kalesinde yapılan Cam Seyir Terası yolunun asfaltının biran önce yapılmasını istedi.

Limni Gölü Tabiat Parkına Zigana dağından ulaşımı sağlayan yolda tehlikeli noktalara bariyer yapılması projesini de takip eden Vali Memiş, ayrıca buranın dört mevsim açık tutulabilmesi için gerekli çığ önleme projesinin de hazırlandığını hatırlattı ve “Limni gölünü kışın kullanmamak israftır” dedi.

Santa Antik Kentine ulaşımı sağlayan yollardan Taşköprü-Santa arasındaki yolun mevsim şartları düzelir düzelmez inşaatına başlanmasını isteyen Vali Memiş, Yağmurdere-Çorak arasındaki yolun Karayolları tarafından asfalt yapıldığını, Çorak ile Taşköprü arasında da genişletme çalışmasının ardından asfaltının yapılacağını söyledi.

Mevsim şartları nedeniyle “Gümüşhane’de en pahalı şey zaman” tespitinde bulunan Vali Memiş, daha sonra KÖYDES ve İl Özel İdaresi imkanlarıyla köylerde yapılacak çalışmaları irdeledi. Yukarı Kürtün grubunda yer alan köy yollarının asfalt planlaması ve KÖYDES kapsamında yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda daha sonra kurum müdürleri tek tek söz alarak yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.