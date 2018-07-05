Gümüşhane’de yatırım değerlendirme toplantısı yapıldı

Gümüşhane İl Özel İdaresinde Vali Okay Memiş başkanlığında yatırımcı kuruluşların il müdürlerinin katıldığı yatırım değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kurumun sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda yatırımcı kuruluşların il müdürleri ve teknik uzmanlarıyla bir araya gelen Vali Memiş, başta KÖYDES, Özel İdare çalışmaları, Süleymaniye Mahallesindeki turizm yatırımları, Süleymaniye Kayak Merkezi, yeni devlet hastanesi ve diğer yatırımların son durumları hakkında kurum müdürlerinden bilgi aldı.

"Gümüşhane İl Özel İdaresi BSK asfalt yapabilen 3 ilden birisi "

Yaptığı değerlendirmede Türkiye’de asfalt plenti olan, finişerle Bitümlü Sıcak Karışım asfalt (BSK) yapabilen 3 Özel İdaresinden birisinin Gümüşhane İl Özel İdaresi olduğunu belirterek, mevsim şartları nedeniyle “Gümüşhane’de en pahalı şey zaman” tespitinde bulundu ve asfalt çalışmalarına hız verilmesini istedi.

Gümüşhane’de köy sayısına bakıldığında asfalt oranının yüzde 85’lere ulaştığını ifade eden Vali Memiş, özellikle Kürtün ilçesinde hiç asfalt yapılmayan köy yollarının biran önce bitirilmesini ve asfalt programının hızlı bir şekilde uygulanmasını istedi.

"Kadırga, Kazıkbeli ve Güvende yaylalarına da Zigana’daki sokak sağlıklaştırma çalışmasının benzeri yapılacak"

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan 2 bin 50 metre rakımlı Zigana dağı geçidindeki tesislerde yapılacak sokak sağlıklaştırması çalışmalarının başladığını ve bölgeyi adeta masal kasabasına dönüştüreceklerini dile getiren Vali Memiş, benzer çalışmanın dünyaca bilinirliği olan Kadırga, Kazıkbeli ve Güvende yaylalarında yapılması için yetkililere talimat verdi.

İhale aşamasına gelen Süleymaniye Kayak Merkezindeki çalışmalarla ilgili teknik heyetten bilgi alan Vali Memiş, daha sonra tek tek tüm kurum müdürlerine söz vererek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.