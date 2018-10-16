GÜMÜŞHANE:
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16 Ekim 2018 Salı 10:50

Gümüşhaneli dağcılardan sonbahar yürüyüşü

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular, sonbahar mevsiminin en güzel görüntülerinin yansıdığı Gümüşhane dağlarında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.Gümüşhane Kültür ve Turizm Rotalarında kayıtlı...

Gümüşhaneli dağcılardan sonbahar yürüyüşü
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Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular, sonbahar mevsiminin en güzel görüntülerinin yansıdığı Gümüşhane dağlarında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Gümüşhane Kültür ve Turizm Rotalarında kayıtlı olan 14 kilometrelik Limni Gölü - Karaca Mağarası parkurunu yürüyen 30 sporcu, eşsiz sonbahar manzaraları eşliğinde 6 saatte parkuru tamamladı.

Gümüşhane’nin turizm vitrinini süsleyen parkurda sporcular patikaları takip ederek Zigana Limni Gölü, Gorden Boğazı, Çiçekli Yaylası, Zagarya Harmanı, Godanos ve Masura Ormanlarını geçerek Karaca Mağarasına vardı.

Yürüyüşte doğaseverler Zigana vadisi, Atalar vadisi ve Cebeli vadisinin sonbahar güzelliklerini de bol bol fotoğraflama imkanı bulurken GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, “Katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gümüşhanedeki doğaseverleri GÜDAK’ın 15 günde bir düzenlediği bu tür etkinliklere katılmalarını tavsiye ediyorum” dedi.
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