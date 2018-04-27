Gümüşhane’nin 20 yıllık hayali gerçek oluyor

Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan hoşgörü merkezi tarihi Süleymaniye Mahallesine bitişik alanda yapılacak olan Süleymaniye Kayak Merkezi için Kayseri Erciyes dağında kullanılmayan telesiyej hattı Gümüşhane’ye tahsis edildi. Tahsisin...

Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri olan hoşgörü merkezi tarihi Süleymaniye Mahallesine bitişik alanda yapılacak olan Süleymaniye Kayak Merkezi için Kayseri Erciyes dağında kullanılmayan telesiyej hattı Gümüşhane’ye tahsis edildi. Tahsisin ardından uzman ekip bölgeye giderek tesisleri inceledi.

Gümüşhane’de son 20 yıldır şehrin gündeminden düşmeyen, hep planlama ve takip sürecinde olması nedeniyle söylemden öteye geçemeyen il merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Süleymaniye Kayak Merkezi nihayet hayata geçiriliyor.

“Saatte bin 200 kişi taşıma kapasiteli”

Gümüşhane Valisi Okay Memiş’in verdiği müjdenin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da Kayseri Erciyes dağındaki ihtiyaç fazlası 12 direk, 160 sandalye, saatte bin 200 kişi taşıma kapasiteli bin 600 metre uzunluğundaki telesiyej tesisinin Süleymaniye Kayak Merkezinde kullanılmak üzere Gümüşhane’ye tahsis işlemlerini tamamladı.

Bunun ardından hemen harekete geçen Gümüşhane İl Özel İdaresi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, tesisin nakliyesi ve montajı için ihale hazırlıklarına hız verirken, anılan kurumlardan ve kayakçılardan oluşan heyet tesisleri incelemek üzere Kayseri’ye gitti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Demirkıran, elektrik mühendisi Burak Arslan, makine mühendisi Hüseyin Aslan, kayak milli takım antrenörleri ve milli kayakçılar Ertürk Yakut ve Yunus Avşar Yılmaz’dan oluşan heyet Erciyes dağının eteklerinde sökülmüş halde bekleyen telesiyej hattını inceledi.

Erciyes A.Ş yetkililerinden de geçtiğimiz yıl 2 milyon 280 bin kişinin kayak yapmaya geldiği Erciyes kayak merkeziyle ilgili bilgi ve brifing alan, enerjinin nerede olduğuna, başlangıç ve bitiş noktalarına, günü birlik tesislerine ve planlamalarla ilgili ince detaylara bakan heyet 2 günlük temasların ardından Gümüşhane’ye dönerek ihale işlemlerini başlatacak.

“Gümüşhane’nin 20 yıllık hayali”

Süleymaniye Kayak Merkezinin geçmişin izlerini taşıyan çok sayıda tarihi eserin günümüze ulaştığı, Müslüman Türkler ile gayrimüslim Rum ve Ermeni tebanın yüzyıllarca bir arada yaşadığı hoşgörü yerleşimi olan Süleymaniye Mahallesiyle bitişik olmasının Türkiye ve dünyadaki diğer kayak merkezlerinden ayırdığını kaydeden Gümüşhane Valisi Okay Memiş, “Bu havzada rakım 2 bin 300’e kadar çıkıyor. Gümüşhane’nin 20 yıllık hayali. Buraya bin 600 metrelik telesiyej hattının tahsisini aldık. 50 milyon liraya mal olacak yatırımı biz inşallah 1-2 milyona halledeceğiz. Ekibimiz Kayseri’ye giderek tesislerde incelemelerde bulunuyor. Önümüzdeki günlerde hem proje hem de yapım ihalesini gerçekleştirerek tarih ve doğa turizmini burada gerçekleştireceğiz. Bu Gümüşhane’nin hayaliydi. Boş durmuyor, bunları takip ediyoruz kamu kaynağını çarçur etmeden. Önümüzü görerek bunları yapıyoruz” dedi.

“Kayak merkeziyle eşzamanlı olarak butik otel de ihale ediliyor”

İşin ihale edilebilmesi için gerekli işlemleri başlattıklarını, şartnamesini hazırladıklarını kaydeden Vali Memiş, bu tesisi Erciyes dağına kuran uzmanın da resmi olarak bu iş için görevlendirdiğini belirterek, kayak merkeziyle birlikte eşzamanlı olarak Süleymaniye Mahallesindeki butik otelin ihalesinin de önümüzdeki günlerde yapılacağını sözlerine ekledi.

“Tesislerin atıl olmadığını, hepsinin ilk günkü gibi tertemiz, pırıl pırıl olduğunu, ufacık bir pas ve leke bile olmadığını belirledik”

Kayseri’ye giden heyette bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan ise bahse konu tesisin 3 yıl önce söküldüğünü ve orada durduğunu hatırlatarak, “Tesisi rantabl kullanabileceğiz mi diye bakmak istedik. Onarımıyla ilgili ne kadar bir maliyet olabileceğini inceledik Erciyes A.Ş ve bazı firma yetkilileriyle istişare ettik. Bu tesislerin atıl olmadığını hepsinin ilk günkü gibi tertemiz, pırıl pırıl olduğunu belirledik. Ufacık bir pas ve leke bile yok” dedi.

“Bu tesis 1-2 yıl içinde diğerleriyle rekabet edecek, bölge turizmine önemli bir katkı sağlayacak destinasyona dönüşecek”

Tesisin nereye kurulacağının gelecek olan teknik ekip tarafından belirleneceğini de ifade eden Aslan, “Başlangıç önemliydi. Hakkari’de, Ardahan’da, Malatya’da bu tesislerin kurulumları devam ediyor. Bu tesis 1-2 yıl içinde diğerleriyle rekabet edecek, bölge turizmine önemli bir katkı sağlayacak destinasyona dönüşecek. Kayseri Erciyes dağında 2 milyon 280 bin kişi kayak yapmaya geldi. Böyle bir potansiyeli bizim hayata geçirmemiz lazım. 10 yıl için dönüşü olan bir tesisi Gümüşhane’ye en iyi şekilde kazandırmak zorundayız” diye konuştu.

“Türkiye’de coğrafi konum olarak en iyisi Süleymaniye”

Türkiye’de ki kayak tesisleri arasında coğrafi konum olarak en iyisinin Gümüşhane Süleymaniye Kayak Merkezi olduğunu, doğal ve hazır pistleri bulunan bu potansiyeli biran önce harekete geçireceklerini kaydeden Aslan, “22 Mart 2018 tarihinde Tesisler Daire Başkanlığı ve Genel Müdürlüğümüzün onayıyla tesisler bize tahsis edildi. Başta Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a, Spor Genel Müdürlüğümüze, Tesisler Daire Başkanlığımıza, bu işin talimatını aldığımız Valimiz Okay Memiş’e, Milletvekillerimiz Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş’a, söylem aşamasından bugüne kadar yanımızda olan kayak camiasına, her zaman işin tam göbeğinde olan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bin 550 metrelerden başlayıp 2 bin 200 metre rakıma ulaşan 2 bin 700 metre kesintisiz pist ile aynı anda 2 bini aşkın insanın kayak yapabileceği Süleymaniye Kayak Merkezi için geçtiğimiz yıllarda Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından yapılan ölçüm ve teknik analizler olumlu çıkmış, kayak merkezlerinde az rastlanılan bir kar kalitesine sahip olduğu belirlenmişti.