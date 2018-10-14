GÜMÜŞHANE:
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14 Ekim 2018 Pazar 09:25

Kayanın arasına sıkışan yavru keçi 2 saatlik operasyonla kurtarıldı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde kayalıklarda iki taşın kovuğuna sıkışan yavru keçi saatler süren operasyonla bulunduğu yerden kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bezendi köyü Özpöküt yaylasında hayvancılıkla uğraşan...

Kayanın arasına sıkışan yavru keçi 2 saatlik operasyonla kurtarıldı
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Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde kayalıklarda iki taşın kovuğuna sıkışan yavru keçi saatler süren operasyonla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bezendi köyü Özpöküt yaylasında hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın yavru keçisi kayalıkların arasından kayarak dar bir kaya kovuğuna düştü.

Vatandaş saatlerce beklemesi ve uğraşmasına rağmen bir türlü kurtaramadığı yavru keçi için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yardım talep etti.

Dağcılık İl Temsilcisi Yılmaz Şahin’le birlikte çok sayıda teknik donanımla olay yerine ulaşan ekipler yaptıkları inceleme ve değerlendirmelerin ardından yavru keçinin sıkıştığı kayayı kırmaya karar verdi.

Aracın ulaştığı son noktadan sonra yaklaşık 150 metre jeneratör, hilti ve diğer teçhizatları taşıyan ekip yavru keçinin sıkıştığı kayayı hem kırmaya hem de yavru keçiye kaya parçaları düşmemesi için temizlemeye başladı.

Yaklaşık 2 saat boyunca 3 metre derinlikteki keçiye ulaşmak için kırma çalışması yapan ekipler, iki kaya arasında hiç kıpırdayamadan duran yavru keçiye ulaşmak için yeterli genişliğe ulaşınca hayvanı kement yardımıyla yukarı çekerek kurtardı.

Çalışma sahasının zorluğu ve riski nedeniyle çalışanların tamamının bellerinden bağladıkları iple can güvenliğini sağladığı çalışmanın sonunda yavru keçi sahibine teslim edildi.
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