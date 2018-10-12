Köse’de patates hasadı tarla günü yapıldı

Gümüşhane’nin Köse ilçesine bağlı Gökçe köyünde patates hasadı tarla günü düzenlendi.

Gümüşhane’de en fazla üretilen ürünlerin arasında yer alan patatesin hasat döneminde son günler yaşanıyor. Gümüşhane merkez, ilçe ve köylerinde hasadına başlanan patateste rekoltenin 45 bin ton olması bekleniyor.

Köse ilçesine bağlı Gökçe köyünde 160 dönüm alanda patates üreticisi Tamer Tural’a ait tarlada gerçekleştirilen" Patates Hasadı Tarla Günü" programına Köse Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, İl Tarım ve Orman Müdürü Edip Birşen, KTV Şube Müdürü İbrahim Murathan, Köse İlçe Tarım ve Orman Müdürü Veysel Soydaş ve çiftçiler katıldı.

“Tarım alanlarının yüzde 70’i Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde”

Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, denizden bin 600 metre yükseklikteki Gökçe köyünde patates hasadı yapıldığını ifade ederek, “Gümüşhane ilimizin toplam yüzölçümünün yüzde 22,66’sını tarım alanları oluşturmaktadır. İlimizde toplam 149 bin hektar tarım arazisi mevcut olup bunun yüzde 28’inde tarla tarımı yapılmaktadır. Tarım alanlarının yüzde 70’i Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerimizde mevcuttur” dedi.

“Bu alanda kuru tarım yapılırken bu yıl ilk kez su verildi”

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından bölgede yapılan gölet ve barajlar sayesinde kuru tarımdan sulu tarıma geçiş sürecinin başladığını dile getiren Birşen, “İlimizde sulama amaçlı yapılan göletlerimizin sulama kanalları da yapılarak sulamaya başlanması üretim desenimizin zenginleşmesine ve çiftçilerimizin gelirinin artmasına sebep olmaktadır. Bu görmüş olduğunuz alanda kuru tarım yapılırken bu yıl ilk kez su verildi. Bunun neticesinde ise patates yetiştiriciliği baladı. Türkiye’nin birçok ilinde patates hasadı bitmişken bu şirin ilçemizde patates hasadı yeni başlamıştır” diye konuştu.

“2018 yılında ise 20 bin dekar alanda 45 bin ton patates hasadı gerçekleştirilmesi hedefleniyor”

Gümüşhane’de 2017 yılında 19 bin dekar alanda 43 bin ton patates üretimi gerçekleştirildiğini hatırlatan Birşen, 2018 yılında ise 20 bin dekar alanda 45 bin ton patates hasadı gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini belirterek, “Üretilen patateslerin yüzde 80’i daha çok aile içi tüketiminde, yüzde 20 ise ticari amaçlı üretilmektedir. Burada üretilen patatesler çevre illere gönderilmektedir. Burada verim çok iyi düzeyde olup, gece gündüz sıcaklık farkının fazla olması, ilimizin temiz su kaynakları, kirlenmemiş toprakları olması sebebiyle aslında organik üretim söz konusudur. Dolayısıyla patatesimizin ve diğer ürünlerimizin lezzeti, aroması, tadı bir başka oluyor. Üreticilerimiz bu konuda pazar sıkıntısı yaşamamaktadır. Üretmek bizim için kutsal bir görev. Üretmemiz gerekiyor. Kaliteli ve güvenli gıda ürünü üretmek insanlığa yapılan en büyük hizmet olacaktır” ifadelerini kullandı.

Üretici Tamer Tural ise 160 dönüm arazisine 3 çeşit patates ektiğini ve 300 tondan fazla mahsul beklediklerini belirterek, “27 işçi çalıştırıyorum. Ürettiğimiz patatesleri çevre il ve ilçelere pazarlamasını yapıyoruz. Çevre köylerden de alanlar var, pazarlama sıkıntımız yok” şeklinde konuştu.

Patates üreticisi Muhsin Altıntaş ise Nevşehir’den geldiğini ve 5 yıldır Köse’de patates tarımı yaptığını belirterek, “Kalite olarak çok güzel patates kalitemiz var. Burası patates yetiştiriciliği yapmaya çok uygun. 5 yıldır patates yetiştiriciliği yapıyoruz. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ben çiftçiyim ben üretmek zorundayım. Ben üretmeliyim ki vatandaş patatesi ucuz fiyata yesinler. Bunu yapmak zorundayız. Mesleğim çiftçi ben yapacağım ve insanlarda yapmalı” diye konuştu

Konuşmanın ardından patates hasadı yapılarak toplanan patatesler çuvallara dolduruldu.