ODTÜ’lü uzmanlar yeni hastane için Gümüşhane’ye geldi

Gümüşhane’de yapımı tamamlanan ancak yol sorunu nedeniyle açılamayan 200 yataklı yeni devlet hastanesi için Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) bir heyet Gümüşhane’ye geldi.

Gümüşhane’de yapımı tamamlanan ancak yol sorunu nedeniyle açılamayan 200 yataklı yeni devlet hastanesi için Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) bir heyet Gümüşhane’ye geldi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın da Gümüşhane ziyareti sırasında incelemelerde bulunduğu yeni hastane için Bakanlığın talebi üzerine ODTÜ’den gelen uzman heyet bölgede çalışmalara başladı.

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, yaklaşık 2 hafta sürecek çalışma boyunca ODTÜ’den gelen uzmanları hem Gümüşhane Üniversitesi hem de Yüksel Proje tarafından hazırlanan projeleri ve raporları inceleyeceğini, yapacakları çalışmanın ardından kararın verileceğini söyledi.

Muhtemelen çalışmanın mevcut veriler ışığında gerçekleştirileceğini kaydeden Vali Memiş, ODTÜ’lü uzmanların tespitinin ardından ödeneğin ya Valiliğe gönderileceğini ya da Sağlık Bakanlığı’nın kendisinin yol yapım ihalesini yapacağını ve hastaneyi mümkün olan en kısa sürede hizmete alacaklarını ifade etti.

Vali Memiş, hastane için yeni yapılan yolun yanısıra Alemdar köyü yolunda da kaya düşme riskini ortadan kaldırıp rehabilite edeceklerini, yolu sıcak asfaltla kaplayarak yeni hastaneye alternatif yol olarak hizmete sunacaklarını da sözlerine ekledi.