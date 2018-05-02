Tozlu meclise veda etti

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinin Milliyetçi Hareket Partili (MHP) İl Genel Meclisi üyesi İsmail Tozlu, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.Geçtiğimiz günlerde istifa dilekçesini vererek milletvekili...

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinin Milliyetçi Hareket Partili (MHP) İl Genel Meclisi üyesi İsmail Tozlu, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Geçtiğimiz günlerde istifa dilekçesini vererek milletvekili aday adayı olmak için İl Genel Meclisi üyeliğinden ayrılan Tozlu, İl Genel Meclisi’ne gelerek dönem boyunca birlikte görev yaptığı arkadaşlarına veda etti.

Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini kaydeden Tozlu, “Acı tatlı günlerimiz oldu. Ülkemizin, memleketimizin çıkarları için ufak hesaplar peşinde olmadık. Herkes elini taşın altına koyarak birşeyler yapmak istedi. Bütün arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum” dedi.

Aynı zamanda maratoncu olan ve bugüne kadar katıldığı çok sayıda maratondan madalya ve kupalarla dönen Tozlu, Milletvekili adayı olamaması halinde Gümüşhane’yi dünyaya tanıtma yolunda sporcu yetiştirmek için çabalarına devam edeceğini söyledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Şerif Bayraktar ise “Büyük hayalleri ve hedefleri olan bir kişiliksiniz. Bu hedeflerinize inşallah bu azim ve gayretle ulaşacağınızdan şüphemiz yok. Meclisimizde renkli bir kişiliksiniz. Ayrı bir renk katıyordunuz meclise, yokluğunuzu hissedeceğiz. Allah yolunuzu açık eylesin. Başarılar diliyorum” diye konuştu.

Tozlu, veda konuşmasının ardından dönem boyunca birlikte çalıştığı İl Genel Meclisi üyesi arkadaşlarıyla tek tek vedalaşıp helalleşerek ayrıldı.

Öte yandan kurumun Tozlu’nun yerine İl Genel Meclisinde görev yapmak üzere seçim kurulundan ikinci sıradaki il genel meclisi üyesini bildirmesini istediği öğrenildi.