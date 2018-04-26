Ziya Doğan: Şanlıurfa halkı ders verdi

TFF 2.lig, Beyaz grubun lideri ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından Gümüşhanespor’un hafta sonu evinde oynayacağı son maç için teknik direktör Ziya Doğan’dan taraftarlara çağrı geldi.

Kulübün Tekke köyünde bulunan tesislerinde Kulüp Basın Sözcüsü Hayati Yalçın’la birlikte haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerle buluşan Doğan, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Şanlıurfaspor maçı öncesinde özellikle sosyal medya üzerinden oluşturulan olumsuz algıya rağmen Şanlıurfa’da çok iyi karşılandıklarını, halkın kendilerine çok misafirperver ve samimi davrandığını söyledi.

“Şanlıurfa halkı ders verdi”

Şanlıurfa halkına özel olarak teşekkür eden Doğan, “Urfa halkı bize çok güzel bir ev sahipliği yaptı. Biz korumaları bırakıp, caddelerde rahatlıkla gezebildik ve hiçbir problem yaşamadık. Onlara tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. O maçı başka bir havaya getirmek isteyenlere de Urfa halkı ders verdi” şeklinde konuştu.

“Nazilli maçında stadımızda yer kalmaması, hatta etraftaki doğal tribünlerimiz olan dağın taşın da dolması lazım”

Toplantıda Pazar günü sahalarında ligin son iç saha maçında konuk edecekleri Nazilli Belediyespor karşılaşması öncesi taraftara çağrıda bulunan Doğan, “Bu karşılaşmada stadımızda yer kalmaması, hatta etraftaki doğal tribünlerimiz olan dağın taşın da dolması lazım. Zaten stadımız küçük. Gümüşhane halkına söylüyorum bu şehrin şampiyonluğa çok ihtiyacı var. İnanın 2 milyonluk nüfuslarla mücadele ediyoruz. Biz tüm Türkiye’nin sempatisini kazandık. Bizim halkımızı yanımızda biliyoruz. 2 maçta da yanımızda olsunlar. Onları mahcup etmek istemiyoruz. Türkiye’nin her tarafından insanlar Gümüşhane’yi takdir etmeye başladı. Bunlar Gümüşhane için az. Daha büyük hedeflerimiz var. Ama öncelikle bu hedefleri geçmemiz gerekiyor. Bu hedeflerimizin en başında da Nazilli maçı var. Bu engeli hep beraber aşmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Nazilli Belediyespor en zor maçlarımızdan biri olacak”

Nazilli Belediyespor karşılaşmasıyla alakalı uyarılarda bulunan Doğan, “Rakibi asla küçük görmemeliyiz. Çok net söylüyorum, en zor maçlardan biri olacak bu maç. Kamuoyunda çok kolay bir maç gibi gözüküyor. Taraftarımızda, futbolcularda ve bizim camiada bu rahatlık rehavete dönüşürse bunun zararını çok büyük bir şekilde öderiz. Onun için önlemlerimizi alıyoruz. Aynı ciddiyette çalışıyoruz. Hedefi kalmayan bir takımın kaybedecek bir şeyi yok. Bir de çok enteresan bir şekilde piyasa yapmak için mücadele edecekler. Karşımızda çok dirençli bir takım olacak. Kimse çantada keklik olarak görmesin bu maçı. Bütün kamuoyunu, camiamızı ve özellikle taraftar grubumuzu uyarıyor ve taraftar grubumuzla aynı fikirde olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

“Şampiyonluğun en büyük adayıyız ama henüz şampiyon olmadık”

Taraftara ve kamuoyuna rehavet uyarısında bulunan tecrübeli teknik adam Ziya Doğan, “İddiamız devam ediyor. Biz şampiyon olmadık ve şampiyonluğun en büyük adayıyız. Maçlar oynanmadan şampiyon belli olmuyor. Rehavete kapılmayalım ve tek yürek olalım. Futbolcular çok fedakarlık yapmış. Gümüşhaneliyim diyen herkes kadar fedakarlık yapmışlar. Şampiyonluğu belki de en çok futbolcularımız istiyor. Çünkü onun mesleği. Benim içinde memleketimin takımında şampiyonluk yaşamak, bu duyguyu tatmak hiçbir şeye değişilmeyecek bir duygudur. Ancak bir an rehavete kapılmamamız gerekiyor. Bu iki hafta içerisinde de ciddiyetten uzaklaşmadan aynı ciddiyetle maçlara hazırlanacağız” diye konuştu.