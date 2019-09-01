1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi Başlıyor

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenecek 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi 26 Eylül 2019 tarihinde saat 10.30’da Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde başlayacak.

Kongrenin açılış programına Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay katılacak. Vali Baruş ve Başkan Gürkan aynı zamanda programda panelist olarak da yer alacak.

26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında 3 gün sürecek 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi’nde sabah ve öğleden sonra olmak üzere aynı anda 3 oturum gerçekleştirilecek.

“Yerel Yönetim”, “Vatandaşlık ve Sivil Toplum”, “Kamu Politikaları”, “Kamu Yönetimi”, “Stratejik Yönetim”, “İletişim Bilimleri”, “İletişim Çalışmaları”, “Sosyal Medya”, “Reklamcılık”, “Radyo TV Sinema”, “Gazetecilik”, “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” oturumlarından oluşacak Kongre’de toplamda 139 bildiri sunulacak.

Kongre programına http://incominonu.com/ linkinden ulaşılabilir.

İNÜHABER MERKEZİ

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)