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22 Ocak 2020 Çarşamba 13:55

100 Adet Fidanı Toprak Dede’yle Aynı Gün Toprakla Buluşturduk

TEMA Vakfı kurucularından merhum Hayrettin Karaca’nın hatırasına ithafen 22 Ocak 2019 tarihinde Bakanlığımızca 81 ilde yüzer fidan dikme etkinliği başlatılmış olup, etkinlik kapsamında 81 ilde yüzer fidan toprakla buluşturulacak.

100 Adet Fidanı Toprak Dede'yle Aynı Gün Toprakla Buluşturduk
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Etkinlikte “Çocuklarımızın Toprak Dedesi, seninle birlikte her ilimizde yüz fidanı, 8100 ağacı aynı anda toprağa bırakıyoruz. Diktiğimiz her fidan, sana bir veda sözümüz olsun” ifadeleri yer aldı. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk, ‘’ Milli Eğitim ailesi olarak yarın (bugün) 81 ilimizde yüzer fidanı Toprak Dede’yle aynı gün toprakla buluşturacağız. Okul bahçelerinde, mevsim şartları uygun değilse şimdilik saksılarda. Vedalaşma zamanı” mesajını paylaştı.

Bu Kapsamda, İl Müdürlüğümüzce Şehit Serdar Selçuk Anadolu Lisesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Şehit Serdar Selçuk Anadolu Lisesi bahçesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve öğrencilerimiz 100 adet fidanı Toprak Dede’yle aynı gün toprakla buluşturdu.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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