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18 Eylül 2019 Çarşamba 14:39

“11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği” Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün ’11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği’ kapsamında 11 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ‘Fidan Dikim Etkinliği’ bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

'11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği” Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında Valilik 2 No’lu Toplantı Salonunda yapılan toplantıya 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanlığı yetkilileri, ilçe belediye başkanlıkları yetkilileri, kurum müdürleri ve muhtar dernek başkanları katıldı.

Toplantıda; ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katlı sağlamak ve toplumda çevre konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, kısaca 7’den 77’ye toplumun bütün kesimlerinden vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11:11’de 81 ilimizde aynı anda 11 milyon adet fidanın toprakla buluşturulması projesi hakkında hazırlıklar görüşüldü.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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