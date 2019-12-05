112 Acil Sağlık Hizmetleri Personelinden Vali Baruş’a Ziyaret

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, Vali Aydın Baruş’a 1-7 Aralık tarihleri arasında kutlanan Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında yapılan çalışmalar ve düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

“İl Sağlık Müdürlüğü emrinde görev yapan 17’si Merkez, 18’i ilçe olmak üzere Acil Sağlık İstasyonlarının deprem, sel, toprak kayması, çığ düşmesi gibi doğal afetlerin yanı sıra endüstriyel kazalar ve kitlesel olaylar ile acil hastalık ve yaralanma hallerinde hızlı ve etkin müdahale ile ölümlerin önlenmesi ve sakatlıkların azaltılması öncelikli hedefleri olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bentli, Acil sağlık hizmetleri, vatandaşlarımıza herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde, günün 24 saati ücretsiz olarak verilmektedir” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydın Baruş, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının yaptıkları görevin önemine değinerek, " Acil vakalara zamanla yarışarak müdahale eden. İnsan sağlığı ve hayatını ön planda tutmayı amaçlayarak görev yapan 112 Acil Sağlık personeli çalışanlarının Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)