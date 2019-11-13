13 Saatlik Su Kesintisi Uyarısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Alibaba, Karababa ve Karahan içmesuyu depoları isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle 21.11.2019 Perşembe Günü 06.00-18.00 saatleri arasında, aşağıda belirtilen mahallelerde 13 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Alibaba, Karababa ve Karahan içmesuyu depoları isale hattı bağlantı çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Bu çalışmaların yapılabilmesi için, Alacakapı, Bahçelievler, Boran, Hasırcılar, Karabağlar, Karahan, Kemerköprü, Meydanbaşı, Toygar ve Yeni Mahallesi’nde, 21.11.2019 Perşembe Günü 06.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır.

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MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)