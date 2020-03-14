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02 Mart 2020 Pazartesi 17:05

14 Bin 959 Metre Kanalizasyon Şebeke Hattı Görüntülenerek Temizleniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü şehrin kanalizasyon hatlarını kanal görüntüleme robotu ile inceleme çalışmalarına devam ediyor.

14 Bin 959 Metre Kanalizasyon Şebeke Hattı Görüntülenerek Temizleniyor
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Bu kapsamda 2019 yılının Nisan ayından itibaren 14 bin 959 metre hat temizlemesi ve görüntülemesi yaptı.

Malatya’mızın sağlam kanalizasyon altyapısının izlenmesi ve temizlenmesi konusunda çalışmalar yapan MASKİ Genel Müdürlüğü, Kanal görüntüleme robotu ile kanalizasyon altyapısını izliyor.

Bu izleme ile: kanal içindeki tıkanmalar, abone bağlantısındaki arızalar, muayene ve parsel bacası tıkanmalarını görüntülü olarak tespit ediliyor. Arızaya anında müdahale edilip, kısa sürede onarılıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılının Nisan ayından itibaren yapılan çalışmalar sonucunda; kanal görüntüleme robotu ve kombine kanal açma aracı ile toplamda 14 bin 959 metre kanal temizleme ve görüntüleme çalışması yapıldı.

Bu sistemle hatlarda meydana gelen tıkanmaları, hattın tamamına müdahale etmeden sadece arıza olan bölgeye müdahale edilerek onarılıyor. Böylece zamandan ve maliyetten kazanç sağlanıyor.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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