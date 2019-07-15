15 Temmuz Anı Defteri ve Karma Resim, Fotoğraf Sergisi Açılışı Yapıldı

Malatya Valisi Aydın Baruş'un katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Millet Meydanında 15 Temmuz Anı Defteri ve Karma Resim, Fotoğraf ve Darbelerde Yerel Basın Sergisi Açılışı Yapıldı.

Vali Aydın Baruş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz Millet Meydanında İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Turgut Özal Üniversitesinin ortaklaşa hazırlamış olduğu “Karma Resim, Fotoğraf” ve Nezir Kızılkaya tarafından arşivlerden çıkarılan “Darbelerde Yerel Basın Sergisinin” açılışını yaparak daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulan platformda 15 Temmuz Anı Defterine düşüncelerini yazarak paylaştı.

Vali Aydın Baruş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un ne anlama geldiğini milletin her bir ferdine anlatabilmeyi amaçladıklarını söyledi.

Karma Resim, Fotoğraf ve Darbelerde Yerel Basın Sergisi ve 15 Temmuz Anı Defteri imza törenine Vali Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Jandarma Komutanı J. Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yücel Başar, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Yılmaz, Siyasi Parti Temsilcileri, Kurum Müdürleri, Şehit Aileleri ve Gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz Anı Defterini imzalayan Vali Baruş, Anı Defterinde şu sözlere yer verdi;

“Şanlı tarihimizde ve milletimizin vicdanında menfur bir leke olarak yer edinen 15 Temmuz 2016 günü, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sirayet etmiş bir grup FETÖ/PDY terör örgütü mensubu hain tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın şahsını, Milli İrademizi ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin istikbalini hedef alan hain bir darbe teşebbüsü gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin bekasını, Milletimizin bağımsızlığını hedef alan bu menfur darbe girişimi sürecinde Türk Milletinin egemenliğinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı, Emniyet Teşkilatımıza ait merkezler hava araçlarıyla bombalanmış, muhtelif kamu hizmet binaları işgale kalkışılmış, bu hıyanete “dur” demek için meydanlara yürüyen aziz vatandaşlarımızın üzerine tanklar yürütülmüş, ağır silahlarla ateş açılmıştır.

Yüce Allah (cc)’a şükürler olsun ki; bu karanlık senaryonun hayata geçirilmek istendiği ilk andan itibaren sistematik bir şekilde sevk ve idare edilen emniyet ve güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi, şehitlerimiz ve gazilerimizin eşsiz direniş ruhu ve Aziz Türk Milleti'nin yediden yetmişe, kadın erkek tek vücut olarak mukavemeti neticesinde, ihanet kalkışması bastırılmış, karanlık eller tarafından harekete geçirilen hıyanet çetesi amacına ulaşamamıştır.

Akıllarını ve kalplerini başkalarına teslim etmiş hainler, Vatan, Millet, Devlet ve Bayrak sevdalısı Yüce Türk Milleti’nin bedenini bombalara, kurşunlara siper ederek sergilediği destansı kıyamı karşısında hezimete uğramış ve Necip Milletimiz bu şerefli ve vakur duruşuyla bütün dünyaya demokrasi dersi vermiştir.

İnanıyorum ki; atalarından miras aldığı mukaddes değerler uğrunda canını vermekten çekinmeyen Aziz Milletimiz, birlik ve bütünlüğüne kast eden bütün şer odaklarına karşı tarih boyunca verdiği mücadelesini aynı azim ve şuurla devam ettirecek, 15 Temmuz Diriliş Ruhunu kıyamete kadar nesillerinin benliğinde yaşatmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, ihanet kalkışması sürecinde Rahmet-i Rahmana kavuşarak şehadet mertebesine vasıl olan vatandaşlarımıza ve kamu görevlilerimize, kadim tarihimizin şanlı sayfalarına yolumuzu aydınlatan yıldızlar olarak nakşedilen bütün Şehitlerimize Cenab-ı Allah(cc)’tan rahmet, Şanlı Gazilerimize sağlıklı bir ömür, başımızın tacı Şehit Ailelerimize sabr-ı cemil niyaz ediyor, Aziz Milletimize huzur ve esenlikler diliyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)