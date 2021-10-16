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16 Ekim 2021 Cumartesi 20:36

15 Temmuz Milli İrade Ocakları ve Şehit Ailelerinden Vali Baruş’a Ziyaret

  15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Merkezinin hazırladığı program çerçevesinde ilimize gelen şehit aileleri Vali Aydın …

15 Temmuz Milli İrade Ocakları ve Şehit Ailelerinden Vali Baruş'a Ziyaret
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15 Temmuz Milli İrade Ocakları ve Şehit Ailelerinden Vali Baruş’a Ziyaret

 

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Merkezinin hazırladığı program çerçevesinde ilimize gelen şehit aileleri Vali Aydın Baruş’u makamında ziyaret ettiler.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden vatan müdafaası uğruna şehit olan şehitlerimizin aileleri Adıyaman, Elazığ ve Malatya illerindeki program çerçevesinde ilimize gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundular.

Şehit Ömer Halisdemir Babası Hasan Hüseyin Halisdemir,

Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç un Anne ve Babası Ali ve Senem Oruç,

Şehit Cennet Yiğit'in Anne ve Babası Şehit Ahmet Alp TAŞDEMİR in Babası Yahya ve Huriye Yiğit

Şehit Halit Yaşar MİNE'nin Anne ve Babası Mustafa ve Ayşe Mine,

Şehit Ahmet Alp Taşdemir’in Babası İbrahim Taşdemir,

Şehit Yunus Uğur'un Anne ve Babası Ramazan ve Asiye Uğur,

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ ve dernek yetkilileri Vali Baruş’u makamında ziyaret ettiler.

Şehit aileleri ve 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ, kabulden ötürü Vali Baruş’a teşekkür ederek başladıkları konuşmasında şehit ve gazi ailelerine verdiği destekten ötürü devletimize ve Vali Baruş’a teşekkür ettiler.

Vali Aydın Baruş ise; “Buraya gelerek bizlere onur verdiniz. Malatya’da yaklaşık 290 şehidimiz var. Ailelerimizin daima yanında olmaya çalışıyoruz. Onların gönüllerini ferah tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bu acıyı birlikte paylaşmak çok önemli. Biz sizlere daima minnet ve saygı duyuyoruz. Sizlere daima hürmet göstermemiz lazım. Allah sabrınızı arttırsın, dayanma gücü versin. Evlatların kaybı çok derin bir acı, bu acı hepimizi yürekten yaralıyor. Vatanımız milletimiz için her zaman şehit olmaya hazırız, duamız da budur. Rabbimiz bizlere de aynı mertebeyi nasip etsin. Sizleri burada ağırlamaktan şeref duyuyorum, tekrar hoş geldiniz” diyerek sözlerini tamamladı.

Elazığ ziyaretlerinde Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli iken Suriye Mare Bölgesinden Azez’e zırhlı araçlarla intikal esnasında uğradıkları havan-roketatar-füze saldırısı sonucu şehit olan Polis Memuru Cihat Şahin’in acılı ailesini ziyaret ettikten sonra ilimize gelen 15 Temmuz Milli İrade Ocakları yetkilileri ve Şehit Aileleri Malatya’daki programlarının ardından Adıyaman’a geçerek burada Azez’de şehit olan Polis Memuru Fatih Doğan’ın ailesini ziyaret edeceklerini belirttiler.

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