15 Temmuz Şehidi Mezarı Başında Anıldı ve Tüm Şehitlerimize Yeni Cami’de Mevlid Okutuldu

Malatya'daki ilk anma töreni, darbe girişimi esnasında Ankara Kızılay'da FETÖ'cü hainlerin kullandığı helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen Fuat Bozkurt'un Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki kabri başında düzenlendi. Buradaki törene Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile askeri ve mülki erkan ve şehit yakınları katıldı. Protokol üyeleri şehidin mezarına karanfil bırakırken, İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Atatürk Havalanın da darbecilere karşı direnirken şehit olan Zekeriya Bitmez Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesindeki mezarlıkta, o karanlık gecede yine İstanbul'da Baştabya Kışlası önünde teröristlerin kullandığı tankın altında kalarak şehit olan 16 yaşındaki Engin Tilbaç'ta Pütürge'nin Nohutlu Mahallesindeki kabri başında dualarla anıldı.

15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Gününde hain darbe kalkışmasının 3. yılında Malatya Valiliği tarafından kalkışmada şehit olanlar için Yeni Camide mevlit programı düzenlendi. Öğle namazından önce okutulan Mevlidi şerife vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mevlidi il protokol üyeleri STK temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ve cami cemaati katıldı. Mevlidi şerifin ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar duası ile son bulan mevlit programı akabinde vatandaşlara Malatya Valiliği tarafından yemek dağıtıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)