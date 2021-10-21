19 Ekim Muhtarlar Gününde Muhtarlar Buluşması Gerçekleştirildi

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla Doğanşehir ilçesinde 39 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek muhtarlar gününü kutladı.

19 Ekim Muhtarlar Gününde düzenlenen programa Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz, İlçe Jandarma Komutanı Onur Kırcaer, Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Alpagut, Doğanşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Hatun ve Mahalle Muhtarları katıldı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt Muhtarlar günü programında yaptığı konuşmada;

“19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla siz kıymetli muhtarlarımız ile bir araya geldik. Muhtarlarımız bizlerle her zaman irtibata geçerek bizlere mahallelerinin sorunlarını iletmektedirler. Meşakkatli bir yoldayız, hepimize Allah yardım etsin. Bu güne kadar göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı siz kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ederim. Mahallelerimiz için yoğun bir çaba sarf ediyorsunuz, büyük emek harcıyorsunuz tüm muhtarlarımızın ilgi ve alakası gerçekten muhteşem, mahallelerimiz adına tekrar teşekkür ediyorum. Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve diğer kurumlar olsun sizlerin problemlerini çözme konusunda daha öncede olduğu gibi aynı şekilde el birliği ile yapmaya çalışıyoruz. Yapılan işler sizlerin mahallesi ama bizlerinde mahallesidir. Sizler için düzenlemiş olduğumuz programa katıldığınız için teşekkür ediyorum. 19 Ekim Muhtarlar Gününüz tekrar hayırlı olsun. İnşallah bundan sonraki günlerimizde böyle güzel ve muhabbetle gerçekleşir. “ dedi.