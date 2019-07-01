1.OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı

Malatya 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Taha Nuri Memur ve Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet toplantısında 1. Organize Sanayi Bölgesinin gündem Maddeleri ele alınarak gerekli karara bağlandı.
Vali Baruş, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesini ilgilendiren konular hakkında alınan kararların ilimiz için hayırlı olması dilekleri ile toplantıyı sona erdirdi.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)