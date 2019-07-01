1.OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Yapıldı

Vali Baruş, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesini ilgilendiren konular hakkında alınan kararların ilimiz için hayırlı olması dilekleri ile toplantıyı sona erdirdi.

Malatya 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Taha Nuri Memur ve Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.