1.Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi Açılışı Gerçekleştirildi

İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen, 26-28 Eylül tarihleri arasında üç gün sürecek 1.Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi’nin açılışına: Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Rektör Danışmanı Prof. Dr. İlhan Erdem, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Eyyup Günay İsbir, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Bulut, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Parlak’ın yanı sıra kongrede sunum yapacak akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasında Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi olarak bilimsel toplantı, sempozyum ve kongrelere önem verdiklerini dile getirdi ve şunları söyledi:

“İnönü Üniversitesi olarak bilimsel toplantı, sempozyum ve kongrelere çok önem veriyoruz. Sosyal bilimlerden, sağlık, fen ve mühendislik alanlarına kadar hemen her alanda üniversitemiz ev sahipliğinde bilimsel etkinlikler aralıksız her hafta yapılmaktadır. Şehrimizdeki paydaşlarımızı bir araya getirerek ortak projeler yapıyor, üniversitemizin birikimini, insan kaynağını ve organizasyon kabiliyetini cömertçe ülkemize sunuyoruz.”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi ile ilgili amaçlarına değinerek şunları ifade etti:

“Kongremizde yönetim ve iletişim alanlarındaki yeni yaklaşımlar, yeni düşünce ve akımlar, karşılaşılan sorunlar, değişim ve dönüşümler tartışılacaktır. Alana ilişkin araştırmaların ortaya konulması, tartışılması ve önerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.”

Rektör Kızılay, kongrede 6 ülke, 45 üniversiteden 152 bilimsel çalışmanın sunulacağını vurguladı. Kızılay, iletişim ve yönetim sahasına ilgi duyan bilim insanlarının, araştırmacıların ve uygulamacıların kongrede yer almalarından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Açılış panelinin başkanlığını yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir, I. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi’nin iletişim fakülteleri arasında bir ilk olduğunu belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi’nin katılımcılar için faydalı olmasını dileyen Malatya Valisi Aydın Baruş böyle bir kongrenin İnönü Üniversitesi’nde yapılamasının bilimsel ve günlük hayatı etkileyen önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“İletişim, yönetiminin en önemli unsurudur”

“Cimer projesi; yönetilenlerin yöneticilere ulaşması sesini duyurması anlamında önemli bir kolaylıktır. Belki dünyanın hiçbir yerinde bu kadar etkin kullanılan ve yönetilenlerin sorunlarına yöneticilerin eğilmek zorunda olduğu başka bir sistem yoktur. Demokratik yönetim açısından gerçekten büyük bir şanstır.

Diğer taraftan yine Valilik ve Kaymakamlıklarda hizmet sunan Açık Kapı uygulaması var. Bu Açık Kapılardan bütün vatandaşlarımız gelip sorunlarını anlatıp çözüm bulunması noktasında güzel uygulamalardır.

Belediyelerimizin de Beyaz Masa uygulamaları var. Bu beyaz masadan da vatandaşlarımız günlük yaşantısına ve belediye hizmetlerine ilişkin bir takım sorunlarını rahat bir şekilde ileterek ve onların yerine getirip getirilmediğinin takibi noktasında, bilgilendirme anlamında bir kolaylığa sahip oluyorlar. Dolayısıyla kamu yönetimi de özel şirketlerde artık hitap ettikleri kitlenin ne istediğini, nelerle ilgilendiğini, hangi sorunların ön plana çıktığını öğrenmek zorunda. Eğer bu memnuniyeti sağlayamazsanız özel şirketlerde müşteri kaybedersiniz, kamu yönetiminde de yerinizi kaybedersiniz.

Hesap verme ve insanların sizin verdiğiniz hizmetlerden memnuniyet duyma anlamında iletişim kaynakları son derece ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birisi de sosyal medyadır.

Yönetenlere, yönetilenlerin düşüncelerini öğrenme ve onların önemsediği konulara vakıf olma anlamında ciddi kolaylıklar sağlıyor. Dolayısıyla tüm iletişim alanlarının yoğun olarak kullanıldığı dünyamızda artık yöneticilerde kendilerini yönetilenlere, yönetilenlerin taleplerine göre davranma ve görev yapma zorunluluğu getiriyor. Bu kongre kapsamında iletişim konusunun hepimizde önemli ufuklar açacağını düşünüyorum. Sizler de geleceğin yönetici adayısınız. Buradaki öğrencilerimiz ilerleyen zamanlarda gerek kamuda gerek özel sektörde yönetici konumunda çalışacaklar.

İletişim, yönetimin en önemli unsurudur. Siz istediğiniz kadar başarılı olun, istediğiniz kadar iyi niyetli olun, istediğiniz kadar samimi olun hitap ettiğiniz, hizmet verdiğiniz kitleye kendinizi doğru anlatamazsanız; onlarla iletişim kuramazsanız, onların gözünde başarılı bir yönetici veya övgüye layık bir yönetici olamazsınız. İletişimin çok önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum” diyerek Yöneticilik konusundaki bilgi birikimini paylaştı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yönetim anlayışının formalden informal bir yaklaşıma taşınması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bizim formal ve informal yaklaşımda anlayışımız şu şekilde olacak formal bize verilen salt bilgidir. İnformal ise bilgilerin yönetime yansımasıdır. Biz buna etki ve yetki de diyebiliriz. Yetkiler formal olarak değerlendirilir. Yasalar, anayasalar, kanunlarda verilen yetkiler sizin formal yetkilerinizdir. Ama etki kişinin bilgisiyle ilgilidir. Biz yönetimde yetkiden çok etkiyi kullanırsak bizim için anlam ifade eder. Onun için bizim yönetimi özellikle formal etkiden çok informal boyutuna taşımamız gerektiğini düşünüyorum.”

Yönetici ve kurumsallaşma kavramları hakkında bilgi veren Selahattin Gürkan “Yöneticinin personelinin durumunu gözetmesi gerekmektedir. Dolasıyla yöneticinin yetkilerden çok etkilerine de hitap etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kurumsal bir yapı oluşturmak istiyorsak yönetici, özellikle yönetimden ayrıldıktan sonra ya da farklı bir kuruluşa geçtikten sonra personelini takip ediyorsa o kurumda kurumsallaşma olur. Kurumsallaşma olmayan bir yönetimin başarılı olması mümkün değildir.” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Parlak, Kamu-Özel İşbirliği konusu hakkında bir sunum yaptı. Kamu-özel ortaklığı modellerini ele alan Prof. Dr. Bekir Parlak, kamu-özel sektör iş birliklerinin önemli olduğunu belirtti. Parlak, kamu-özel İşbirliği modellerinden ve çalışmalarından bahsederek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de bu konu, kamu hizmeti sorunlarına kamu yönetiminin verdiği güncel bir cevaptır. Çalışmamda genel olarak kamu hizmeti, kamu değeri yaklaşımı, kamu-özel ortaklığı, modeller, stratejik ortaklık gibi konulara değindim. Stratejik ortaklık, Türkiye’deki kamu-özel ortaklığı modellerinin yürütülmesindeki eksiklik ve aksaklıkları tespit edip, üzerinde kafa yorup çözüm ürettiğimiz bir modeldir.”

Parlak’ın ardından söz alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Bulut, devlet ilişkilerinde halkla ilişkiler ve yönetimde şeffaflık ilkelerinin önemini vurgulayan bir sunum yaptı.

Sunumların ardından panelistlere plaketleri takdim edildi ve programa son verildi.

Haber: Çiğdem Erhan- Habibe Ödemiş – Arzu Ergün- Gamze Taşdemir- Rukiye Taşkın / İNUHABER Merkezi

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)