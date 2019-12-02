2. Cumhurbaşkanı İnönü Vefatının 46. Yılında Malatya'da Düzenlenen Resmi Törenle Anıldı

15 Temmuz Millet Meydanında bulunanİsmet İnönü heykelinin önünde düzenlenen anma programında ilk olarak Valilik, ardından Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile siyasi partiler tarafından anıta çelenk sunuldu.

15 Temmuz Millet Meydanında bulunanİsmet İnönü heykelinin önünde düzenlenen anma programında ilk olarak Valilik, ardından Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile siyasi partiler tarafından anıta çelenk sunuldu.

15 Temmuz Millet Meydanında bulunanİsmet İnönü heykelinin önünde düzenlenen anma programında ilk olarak Valilik, ardından Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile siyasi partiler tarafından anıta çelenk sunuldu.

Törene Vali Aydın Baruş, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan vekiliTuğg. Salim Afgün, 7.Ana Jet Üs Komutanı Alb. Hasan Hüseyin Kanbur, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay,Baro Başkanı Enver Han,İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce,Turgut Özal Üniversitesi Rektör YradımcısıProf. Dr. İsmet Yılmaz,siyasi parti temsilcileri, askeri erkân ve vatandaşlar katıldı.

Törene Vali Aydın Baruş, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan vekiliTuğg. Salim Afgün, 7.Ana Jet Üs Komutanı Alb. Hasan Hüseyin Kanbur, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay,Baro Başkanı Enver Han,İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce,Turgut Özal Üniversitesi Rektör YradımcısıProf. Dr. İsmet Yılmaz,siyasi parti temsilcileri, askeri erkân ve vatandaşlar katıldı.

Törene Vali Aydın Baruş, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan vekiliTuğg. Salim Afgün, 7.Ana Jet Üs Komutanı Alb. Hasan Hüseyin Kanbur, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay,Baro Başkanı Enver Han,İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce,Turgut Özal Üniversitesi Rektör YradımcısıProf. Dr. İsmet Yılmaz,siyasi parti temsilcileri, askeri erkân ve vatandaşlar katıldı.

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