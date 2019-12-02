Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Aralık 2019 Çarşamba 14:03

2. Cumhurbaşkanı İnönü Vefatının 46. Yılında Malatya'da Düzenlenen Resmi Törenle Anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü vefatının 46. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen resmi törenle anıldı.

2. Cumhurbaşkanı İnönü Vefatının 46. Yılında Malatya'da Düzenlenen Resmi Törenle Anıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693
Törene Vali Aydın Baruş, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan vekiliTuğg. Salim Afgün, 7.Ana Jet Üs Komutanı Alb. Hasan Hüseyin Kanbur, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay,Baro Başkanı Enver Han,İl Jandarma Komutanı J. Alb. Necmi İnce,Turgut Özal Üniversitesi Rektör YradımcısıProf. Dr. İsmet Yılmaz,siyasi parti temsilcileri, askeri erkân ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Millet Meydanında bulunanİsmet İnönü heykelinin önünde düzenlenen anma programında ilk olarak Valilik, ardından Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile siyasi partiler tarafından anıta çelenk sunuldu.

Çelenklerin sunumundan sonraİl Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda İnönü'yü anma programı düzenlendi. Buradaki programda İsmet İnönü'nün askeri kişiliğinin yanı sıra hayatı ele alındı.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gürkan, Yeni Devlet Hastanesi İnşaat Alanında İncelemede Bulundu Başkan Gürkan, Yeni Devlet Hastanesi İnşaat Alanında...
Başkan Gürkan, “Barınakta 335 Hayvan Sahiplendirildi” Başkan Gürkan, “Barınakta 335 Hayvan Sahiplendirildi”
Hayırsever işadamından 3 bin öğrenciye giyecek yardımı Hayırsever işadamından 3 bin öğrenciye giyecek...
Vali Baruş Akçadağ İlçesinde Muhtarlarla Toplantı Düzenledi Vali Baruş Akçadağ İlçesinde Muhtarlarla Toplantı...
Eğitime Destek Platformu İl Yönetimi İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı Ziyaret Etti Eğitime Destek Platformu İl Yönetimi İl Milli...
Başkan Güder, “Malatya’mız Tarım Sektöründe Ciddi Bir Üretim Payına Sahip” Başkan Güder, “Malatya’mız Tarım Sektöründe...
Çalık, ''Devrim otomobilini engelleyenler yerli otomobili de engellemek istiyor'' Çalık, ''Devrim otomobilini engelleyenler...
Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenledi Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy’u anma...
Çalık, üyesi olduğu Odanın ilk kadın başkanını tebrik etti Çalık, üyesi olduğu Odanın ilk kadın başkanını...
Büyükşehir Belediyesi yol işaretleme çalışmalarına devam ediyor Büyükşehir Belediyesi yol işaretleme çalışmalarına...
TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi Toplantısı Yapıldı TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclisi Toplantısı...
Çalık, “Gelişen ve dik duran bir Türkiye’yi inşa ediyoruz” Çalık, “Gelişen ve dik duran bir Türkiye’yi...
1. Uluslararası Malatya Gastronomi Ve Kültür Kongresi Tamamlandı 1. Uluslararası Malatya Gastronomi Ve Kültür Kongresi...
Tüfenkci, “2020 bütçesiyle Türkiye’yi şaha kaldıracağız” Tüfenkci, “2020 bütçesiyle Türkiye’yi şaha...
Başkan Erdoğan YATAY, Başkan Güder İse DİKEY Yapılaşma Taraftarı Başkan Erdoğan YATAY, Başkan Güder İse DİKEY...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Başkan Gürkan, Yeni Devlet Hastanesi İnşaat...
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’nın Battalgazi ilçesine yapılacak olan...

Haberi Oku