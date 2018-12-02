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25 Aralık 2018 Salı 16:37

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü Anma Merasimi Yapıldı

Türkiye Cumhuriyetinin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ölümünün 45. yılında memleketi Malatya'da düzenlenen resmi törenle anıldı.

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü Anma Merasimi Yapıldı
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Törene Vali Aydın Baruş, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, 7.Ana Jet Üs Komutanı Hv.Tuğg Selim Karsavuranoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel sekter Yardımcısı Haydar Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof Dr Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Enver Han ve siyasi parti temsilcileri katıldı.   

Valilik önünde bulunan İsmet İnönü heykelinin önünde düzenlenen anma programında ilk olarak Valilik, ardından Garnizon Komutanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile siyasi partiler tarafından anıta çelenk sunuldu.

Çelenklerin bırakılması ardından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda İnönü'yü anma programı düzenlendi. Buradaki programda İsmet İnönü'nün askeri kişiliğinin yanı sıra hayatı ele alındı. İnönü ile ilgili şiirlerin okunmasının ardından anma programı sona erdi.

Buradaki programa  Vali yardımcısı Mustafa Şahin, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, 7.Ana Jet Üs Komutanı Hv.Tuğg Selim Karsavuranoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel sekter Yardımcısı Haydar Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof Dr Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Enver Han, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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