Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Ocak 2019 Pazartesi 13:42

20 Yılını Dolduran Personele ‘Teşekkür Belgesi’

MOTAŞ, kurumda 20 yılını dolduran personele ‘Teşekkür Belgesi’ verdi.

20 Yılını Dolduran Personele ‘Teşekkür Belgesi'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

MOTAŞ’ın idari binasında düzenlenen törende Genel Müdür Enver Sedat Tamgacı tarafından kurumun farklı birimlerinde 20 yılını dolduran personele özverili çalışmalarından dolayı törenle “Teşekkür Belgesi” verildi.

Düzenlenen programda personelle hasbihal eden MOTAŞ Genel Müdürü, acı/tatlı anılarla geride bırakılan yıllara sığdırılan bunca hizmeti, gösterilen gayret ve yapılan fedakarlığı anmak ve yaşananları paylaşmak için böyle bir program tertiplediklerini belirterek; “Malatya Toplu Taşıma hizmetinde geçirmiş olduğunuz 20 yıllık fedakar ve özverili hizmetlerinizden dolayı teşekkür eder; hekim titizliğiyle hizmet ettiğimiz bu alanda daha nice yıllar birlikte çalışmayı diliyorum” temennisinde bulundu.

Verilen emeğin kutsal görülmesi gerektiğini ve gereken saygıyı hak ettiğini dile getiren MOTAŞ Genel Müdürü açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ

“20 yıl demek emek demektir. Yıllardır bu mesleğe, Malatya halkına ve belediyeye yapmış olduğunuz hizmetlerin karşılığında büyük bir birikim sahibisiniz. Bizler yöneticiler olarak bunu görmeli ve iltifat etmeliyiz. Çünkü biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Ailenin güçlü olması ekip ruhuyla hareket etme, el birliğiyle ve gönül birliğiyle mümkündür. Bu manada sizlere minnettarız. Bu minnetimizi verdiğimiz belgelerle dile getirmiş bulunuyoruz”

ONUR DUYUYORUZ

“Gecesi, gündüzü olmayan, mesai mefhumunun ötesinde bir fedakarlık örneği gösteren sizlerle olmak, aynı ailenin bir ferdi olmak benim için bir onurdur. Halka hizmeti Hakka hizmet olarak görmekteyiz. Tüm birim arkadaşlarımla da ortaklaşa hareket etmekten duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlâs Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlginizi Çekebilir:
İlgili Galeriler
Malatya VakÄ±flar BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Battalgazi Ä°lÃ§esini Ä°hya Etti Malatya VakÄ±flar...
YeÅŸilyurtâ€™ta â€˜Savunma Sanayi Ve SavaÅŸ MakinalarÄ± AÃ§Ä±k Hava MÃ¼zesiâ€™ Kuruluyor YeÅŸilyurtâ€™ta...
Kenan AkdoÄŸan'Ä±n OÄŸlu Muhsin Alper'in SÃ¼nnet DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Kenan AkdoÄŸan'Ä±n...
Malatyaâ€™yÄ± kana bulayacaklardÄ± Malatyaâ€™yÄ±...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499


Haberi Oku

Comodo SSL