20 Yılını Dolduran Personele ‘Teşekkür Belgesi’

MOTAŞ’ın idari binasında düzenlenen törende Genel Müdür Enver Sedat Tamgacı tarafından kurumun farklı birimlerinde 20 yılını dolduran personele özverili çalışmalarından dolayı törenle “Teşekkür Belgesi” verildi.

Düzenlenen programda personelle hasbihal eden MOTAŞ Genel Müdürü, acı/tatlı anılarla geride bırakılan yıllara sığdırılan bunca hizmeti, gösterilen gayret ve yapılan fedakarlığı anmak ve yaşananları paylaşmak için böyle bir program tertiplediklerini belirterek; “Malatya Toplu Taşıma hizmetinde geçirmiş olduğunuz 20 yıllık fedakar ve özverili hizmetlerinizden dolayı teşekkür eder; hekim titizliğiyle hizmet ettiğimiz bu alanda daha nice yıllar birlikte çalışmayı diliyorum” temennisinde bulundu.

Verilen emeğin kutsal görülmesi gerektiğini ve gereken saygıyı hak ettiğini dile getiren MOTAŞ Genel Müdürü açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ

“20 yıl demek emek demektir. Yıllardır bu mesleğe, Malatya halkına ve belediyeye yapmış olduğunuz hizmetlerin karşılığında büyük bir birikim sahibisiniz. Bizler yöneticiler olarak bunu görmeli ve iltifat etmeliyiz. Çünkü biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Ailenin güçlü olması ekip ruhuyla hareket etme, el birliğiyle ve gönül birliğiyle mümkündür. Bu manada sizlere minnettarız. Bu minnetimizi verdiğimiz belgelerle dile getirmiş bulunuyoruz”

ONUR DUYUYORUZ

“Gecesi, gündüzü olmayan, mesai mefhumunun ötesinde bir fedakarlık örneği gösteren sizlerle olmak, aynı ailenin bir ferdi olmak benim için bir onurdur. Halka hizmeti Hakka hizmet olarak görmekteyiz. Tüm birim arkadaşlarımla da ortaklaşa hareket etmekten duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)