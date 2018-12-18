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18 Aralık 2018 Salı 16:05

2018 Yılının Son Meclis Toplantısı Yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantısı 18 Aralık Salı günü yapılan II. Birleşimle sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti.

2018 Yılının Son Meclis Toplantısı Yapıldı
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Saat 14.00’de Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. 

Gençlere yönelik hizmet ve çalışmaların artırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesinin Sivil Toplum Kuruluşlarının projelerine ortak olması ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek kabul edildi. 

Gündem maddeleri arasında yer alan Arapgir Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı Ek Bütçesi hakkındaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Plan ve Bütçe Komisyonunun Ek Bütçe’yi görüşebilmesi için Belediye Meclisine 10 dakika ara verildi. Belediye Meclisi tarafından verilen aradan sonra tekrar toplanan Meclis Arapgir Belediyesi 2018 Mali Yılı Ek Bütçesinin gelir ve giderine 5’er milyon ek ödenek verilmesi görüşülerek karara bağlandı. 

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısının 9 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı. 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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