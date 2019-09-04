Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:13

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri Ele Alındı

Malatya Valisi Aydın Baruş başkanlığında 2019-2020 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri konulu toplantı düzenlendi.

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri Ele Alındı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

2019-2020 eğitim-öğretim yılı süresince öğrencilerin güvenli bir trafik ortamında ulaşımlarını sağlamak amacıyla 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri konulu İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Şevket Keskin ve İlgili kurum amirlerinin katıldığı toplantıda; 09 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılını, ülkemizin geleceği çocuklarımız ile gençlerimizin huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için kararlar alındı.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında alınacak Trafik Tedbirleri kapsamında; İl merkezinde bulunan 104 okul önünde ve 74 noktada, yeterli personel ile trafik tedbirleri alınması. Ayrıca İlçe merkezlerinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ilçe birimlerimiz tarafından tedbirlerin alınması. Servis şoförlerine, rehber personele, veliler ve öğrencilere verilecek bilgilendirme eğitim faaliyetleri ile servis araçları ve servis şoförleriyle, okul önleri ve çevrelerinde yapılacak denetim faaliyetleri ve alınacak diğer ilave tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fendoğlu Osb'deki Arıtma Tesisini Sordu Sanayi Bakanlığı Cevapladı Fendoğlu Osb'deki Arıtma Tesisini Sordu Sanayi...
MGC Başkanı Karaduman Toprağa Verildi MGC Başkanı Karaduman Toprağa Verildi
Doğu Kolektöründe 2’nci Etaba Başlandı Doğu Kolektöründe 2’nci Etaba Başlandı
Büyükşehir’den Üniversiteye Hazırlık Kursları Büyükşehir’den Üniversiteye Hazırlık Kursları
Murat Çolak, Battalgazi Belediyesi Basın Müdürü Oldu Murat Çolak, Battalgazi Belediyesi Basın Müdürü...
Başkan Dağ’dan Taziye Mesajı Başkan Dağ’dan Taziye Mesajı
Yukarı Çık
banner687
banner691

Fendoğlu Osb'deki Arıtma Tesisini Sordu...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun vermiş olduğu soru önergesini...

Haberi Oku