2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri Ele Alındı

2019-2020 eğitim-öğretim yılı süresince öğrencilerin güvenli bir trafik ortamında ulaşımlarını sağlamak amacıyla 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri konulu İçişleri Bakanlığı talimatları doğrultusunda İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Şevket Keskin ve İlgili kurum amirlerinin katıldığı toplantıda; 09 Eylül 2019 tarihinde başlayacak olan 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılını, ülkemizin geleceği çocuklarımız ile gençlerimizin huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için kararlar alındı.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında alınacak Trafik Tedbirleri kapsamında; İl merkezinde bulunan 104 okul önünde ve 74 noktada, yeterli personel ile trafik tedbirleri alınması. Ayrıca İlçe merkezlerinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde ilçe birimlerimiz tarafından tedbirlerin alınması. Servis şoförlerine, rehber personele, veliler ve öğrencilere verilecek bilgilendirme eğitim faaliyetleri ile servis araçları ve servis şoförleriyle, okul önleri ve çevrelerinde yapılacak denetim faaliyetleri ve alınacak diğer ilave tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)