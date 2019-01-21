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21 Ocak 2019 Pazartesi 20:05

2019 YÄ±lÄ± 1. DÃ¶nem Ä°l Koordinasyon Kurulu ToplantÄ±sÄ± DÃ¼zenlendi

2019 yÄ±lÄ± 1. DÃ¶nem Ä°l Koordinasyon Kurulu ToplantÄ±sÄ±, Vali AydÄ±n BaruÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi.

2019 YÄ±lÄ± 1. DÃ¶nem Ä°l Koordinasyon Kurulu ToplantÄ±sÄ± DÃ¼zenlendi
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Malatya ValiliÄŸi YatÄ±rÄ±m Ä°zleme ve Koordinasyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± toplantÄ± Salonu'nda gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ±ya Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Ã‡Ä±rakoÄŸlu, Ä°lÃ§e KaymakamlarÄ±, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi yetkilileri, Ä°lÃ§e Belediye BaÅŸkanlarÄ±, YatÄ±rÄ±mcÄ± kurum ve kuruluÅŸlarÄ±n BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rleri ile ilgili Daire MÃ¼dÃ¼rleri katÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Vali BaruÅŸ, â€œBu toplantÄ±nÄ±n amacÄ± ilimizde BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerimiz, Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerimiz tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ve Belediyelerimiz tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len yatÄ±rÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n koordinasyon ve iÅŸbirliÄŸi iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtirilmesini saÄŸlamak. Koordinasyona dayalÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda milletimizin hayrÄ±na ve insanlarÄ±mÄ±zÄ±n en gÃ¼zel ÅŸekilde istifadesine sunulmak Ã¼zere Ã§alÄ±ÅŸmalar ortaya koymak. Bu toplantÄ±da Ã¶ncelikle ilimizde 2018 yÄ±lÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmÃ¼ÅŸ olan yatÄ±rÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n genel bir deÄŸerlendirmesini yapacaÄŸÄ±z, 2019 yÄ±lÄ± yatÄ±rÄ±m hakkÄ±nda Ã¶denekler belli olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in henÃ¼z 2019 yÄ±lÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ± Ã¼zerinde detaylÄ± bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme olmayacak. Ancak yatÄ±rÄ±m programÄ±nÄ±z belli olur olmaz bir an Ã¶nce yapÄ±lacak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ihale hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayÄ±p, ihalesini gerÃ§ekleÅŸtirip iÅŸe koyulmalÄ±yÄ±z milletimizin Ã¼lkemizin bizden beklentileri budur. Sahip olduÄŸumuz kaynaklarÄ± da en verimli ÅŸekilde deÄŸerlendirerek vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼recek Ã§alÄ±ÅŸmalara imza atmak ve bunu yaparken de tÃ¼m genel idareye baÄŸlÄ± kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± yerel yÃ¶netimler olarak el birliÄŸi ile Ã§alÄ±ÅŸmak herhangi bir sorunla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z da koordinasyon sorunu ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z da birbirimizle yakÄ±n temasta olmaya dikkat edelim.  AÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir problem olduÄŸu takdirde Valilik makamÄ±nÄ± bilgilendirin biz devreye girelim ve bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n en gÃ¼zel ÅŸekilde neticelendirmesi iÃ§in elimizden gelen gayreti sarf edelimâ€ dedi.

Vali BaruÅŸâ€™un 2018 yÄ±lÄ± Malatyaâ€™daki kamu yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n genel deÄŸerlendirilmesini yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri, Belediyeler ve diÄŸer kurumlarÄ±n yatÄ±rÄ±mlarÄ± ile sunumlarÄ±na geÃ§ildi.



MGH - Haber Merkezi (BasÄ±n BÃ¼lteni)
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