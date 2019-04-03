2019 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

İl Kongre ve Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, İlçe Kaymakamları, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İlçe Belediye Başkanları, Yatırımcı kurum ve kuruluşların Bölge Müdürleri ile ilgili Daire Müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Baruş, “İlimizin 2019 Yılı Yatırım Programında 9 ayrı sektörde toplam 338 proje yer almaktadır. Uygulanmakta olan yatırım projelerimizin 241 adedi yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımıza aittir. Belediyelerimizin uygulamakta olduğu yatırım projesi sayısı ise 97 dir. 2019 yılı yatırımlarımızı yatırımcı kamu kuruluşlarımıza göre, belediyelerimize göre ve genel olarak değerlendirecek olursak;

2019 yılı birinci dönem itibariyle yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımızın yatırımları

Proje Sayısı: 241

Toplam Proje Tutarı 5 milyar 163 milyon 455 bin TL

2019 Yılı ödeneği 629 milyon 146 bin TL

2019 Yıl Harcaması 159 milyon 982 bin TL

Nakdi Gerçekleşme Oranı % 26

Belediyelerimizin 2019 yılı yatırımlan;

Proje Sayısı: 97

Toplam Proje Tutan: 430 milyon 980 bin TL

2019 Yılı ödeneği: 219 milyon 573 bin TL

2019 Yılı Harcaması: 27 milyon 179 bin TL

Nakdi Gerçekleşme Oranı. % 15

İlimizin 2019 yılı Kamu yatırımları (Yerel yönetim yatırımları dahil)

Proje Sayısı: 338

Toplam Proje Tutarı 5 milyar 594 milyon 436 bin TL

2019 Yılı ödeneği: 848 milyon 720 bin TL

2019 Yılı Harcaması: 187 milyon 161 bin TL

Nakdi Gerçekleşme Oranı: % 22

2019 yılı birinci dönem itibariyle genel olarak projelerimizin;

24 adedi tamamlanmış,

180 adedi devam etmekte,

73 adedi ihale aşamasında,

61 projeye de çeşitli nedenlerle henüz başlanamamıştır.

Toplam kamu yatırım projelerimizin sektörlere göre dağılımı;

Diğer kamu hizmetleri sektöründe: 74

Ulaştırma sektöründe :56

Eğitim sektöründe: 52

Tarım sektöründe: 44

Sağlık sektöründe: 34

Kültür- Turizm sektöründe: 35

Enerji sektöründe:26

Konut sektöründe: 15

Madencilik sektöründe: 2 proje yer almaktadır.

2019 yılı kamu yatırım ödeneklerimizin sektörlere göre dağılımı ve toplam ödenek içindeki (oranları);

Diğer kamu hizmetleri sektörü; 234 milyon 513 bin TL (% 28)

Tarım sektörü ödeneği; 152 milyon 896 bin TL (% 18)

Eğitime sektörü ödeneği; 134 milyon 321 bin TL (% 16)

Ulaştırma sektörü ödeneği; 129 milyon 043 bin TL (% 15)

Sağlık sektörü ödeneği; 100 milyon 758 bin TL (% 12)

Kültür-turizm sektörü; 30 milyon 898 bin TL (% 4)

Madencilik sektörü ödeneği; 33 milyon 847 bin TL (% 4)

Enerji-konut sektörleri ödeneği; 32 milyon 442 bin TL (%3) olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Vali Baruş’un 2019 yılı Malatya’daki kamu yatırımlarının genel değerlendirilmesini yapmasının ardından Bölge Müdürlükleri, Belediyeler ve diğer kurumların yatırımları ile sunumlarına geçildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)