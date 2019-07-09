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09 Temmuz 2019 Salı 17:36

2019 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

2019 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Aydın Baruş Başkanlığında gerçekleştirildi.

2019 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi
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Kongre Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, İlçe Kaymakamları, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İlçe Belediye Başkanları, Yatırımcı kurum ve kuruluşların Bölge Müdürleri ile ilgili Daire Müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Baruş, “Bu toplantının amacı ilimizde Bölge Müdürlüklerimiz, İl Müdürlüklerimiz tarafından yürütülen ve Belediyelerimiz tarafından yürütülen yatırım çalışmalarının koordinasyon ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak. Koordinasyona dayalı olarak yürütülen çalışmalarında milletimizin hayrına ve insanlarımızın en güzel şekilde istifadesine sunulmak üzere çalışmalar ortaya koymak” dedi.

Vali Baruş’un 2019 yılı ikinci dönem itibariyle Malatya’daki kamu yatırımlarının genel değerlendirilmesini yapmasının ardından Bölge Müdürlükleri, Belediyeler ve diğer kurumların yatırımları ile sunumlarına geçildi. Sunumların ardından toplantı sona erdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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