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01 Ekim 2019 Salı 19:49

2019 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

2019 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Aydın Baruş Başkanlığında gerçekleştirildi.

2019 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi
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Kongre Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, İlçe Kaymakamları, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İlçe Belediye Başkanları, Yatırımcı kurum ve kuruluşların Bölge Müdürleri ile ilgili Daire Müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Baruş, “Bugünkü toplantımızda ilimizde devam eden yatırımları sunumlar çerçevesinde ele alarak kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu gerektiren hususlarda sizlerin de görüşlerine ve sorularına imkân vereceğiz. İnşallah 2019 yılında yatırım planımız çalışma mevsimi içerisinde temin edilen ödenekler dahilinde en verimli bir şekilde gerçekleştirmesini hepinizden bekliyoruz. Bu konuda üstün gayret sarf etmenizi, zaten yatırımlar için tahsis edilen sınırlı ödenekler dahilinde yapabileceğimizin azamisini yapma gayreti içerisinde olduğunuzu ümit ederek, Bölge Müdürlüklülerimizden başlamak üzere yatırımlarımızı özet olarak kurumların sunumlarını alacağız.

Toplantıya geçmeden önce ilimizde devam eden yatırımlarla ilgili olarak bazı özet bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz dönem itibarıyla 2019 yılının yatırım programında 10 ayrı sektörde toplam 400 proje yer almaktadır. Buna yerel yönetimlerimiz yani belediyelerimiz de dahildir. Uygulanmakta olan projelerimizin 299 adettir. Belediyelerimizin uygulamakta olduğu yatırım projesi sayısı ise 101 dir. 2019 yılı yatırımcı kamu kuruluşları ile belediyelerimiz tarafından yapılan yatırımların proje sayımız 299 kamu kurum ve kuruluşları bazında toplam yatırım tutarı da 5 milyon 252 bin 546 Türk lirasıdır. 2019 yılı ödeneği 697 milyon 501 bin Türk Lirası, 2019 yılı harcaması 461 milyon 459 bin Türk lirası nakdi gerçekleşme oranı yüzde 66'dır.

Belediyelerimizin ise 2019 yılı yatırımları proje sayısı 101 toplam proje toplam tutarı 457 milyon 441 bin Türk Lirasıdır. 2019 yılı ödeneği 260 milyon 937 bin 2019 yılı harcaması 85 milyon 547 Türk Lirası nakdi gerçekleşme oranı ise %33 tür.

Genel olarak değerlendirdiğimizde 400 projemizden 2019 yılı toplam proje tutarı 5 milyar 709 milyon 987 bin Türk Lirasıdır. 2019 yılı ödeneği 958 milyon 439 bin Türk Lirasıdır. 2019 yılı harcaması 547 milyon 007 bin Türk Lirası olup maddi gerçekleşme oranı kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte %57 oranındadır.

Bu projelerden 68 adedi son 9 ay içerisinde tamamlanmış olup, 183 proje ise devam etmektedir. 85 proje ihale aşamasında, 64 projeye ise çeşitli nedenlerle başlanamamıştır.

Bu yatırımların sektörel dağılımlarına baktığımızda diğer kamu hizmetleri sektörü 79, tarım sektöründe 62, eğitim sektöründe 56, ulaştırma sektöründe 48, sağlık sektöründe 34, kültür turizm sektöründe 36, enerji sektöründe 41, konut sektöründe 33, imalat sektöründe 7 ve madencilik sektöründe 4 proje yer almaktadır.

2019 yılı kamu yatırım ödeneklerimizin sektörlere göre dağılımı ve toplam ödenek içindeki oranları diğer kamu hizmetleri sektörü %26 ulaştırma sektöründe %25, eğitim sektöründe %16, sağlık sektöründe %11, tarım sektöründe %, kültür ve Turizm sektörü %4, enerji sektöründe %4, Madencilik sektörü %4 ve imalat-konut sektöründe %2 olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Vali Baruş’un 2019 yılı üçüncü dönem itibariyle Malatya’daki kamu yatırımlarının genel değerlendirilmesini yapmasının ardından Bölge Müdürlükleri, Belediyeler ve diğer kurumların yatırımları ile sunumlarına geçildi. Sunumların ardından toplantı sona erdi.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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