2019 Yılı Teknik Destek Programında 44 Proje Desteklendi

Teknik Destek Programına ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, ajans olarak faaliyet gösterdikleri TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya ve Elazığ) 2019 yılı içerisinde Mali, Teknik ve Fizibilite Desteği programlarıyla bölgedeki çeşitli projelere finansal destek sağladıklarını söyledi.

Yoğunlu, bu projeler kapsamında özel sektöre yönelik makine-ekipman, yazılım ve teknik personel desteği; kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ise eğitim, danışmanlık desteği sağladıklarını ifade ederek, “Destek programlarının dışında sonuç odaklı programlar başlığı adı altında ajans, turizm, kırsal kalkınma, endüstriyel gelişme ve girişimcilik konularında ilgili kurum ve kuruluşlarla çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

2019 yılında teknik destek programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yoğunlu, şöyle konuştu:

“2019 yılında Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak alanlarda etkinliğini artırmak üzere danışmanlık ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi amacıyla teknik destek programı ilan edildi. Dört ilimizde 2019 yılında teknik destek programı kapsamında toplam 96 proje başvurusu yapıldı. Ajansımız tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 44 proje destek almaya hak kazandı. Desteklenen projeler kapsamında 1200 kişi eğitim aldı. Eğitim ve danışmanlık projelerinde destek alan kişi sayılarına bakıldığında ajansımızın bölgenin insan kaynağının geliştirilmesinde çok önemli rol üstlendiği açıkça görülmektedir.”

Yoğunlu, program kapsamında desteklenen bazı projelere değinerek, şunları kaydetti:

“Malatya Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teknik destek programı kapsamında vermiş olduğumuz İHA-1 Mesleki Eğitim Programıyla, kurum teknik personellerine arazi tespitlerini ve doğal afet sonrası hasar tespit çalışmalarını son derece hızlı ve doğru biçimde gerçekleştirebilecekler. Yine bu eğitimde drone kullanma becerisi kazanmış teknik personel sayesinde tarımsal ürün envanterinin daha hızlı ve kapsamlı bir şekilde elde edilmesi sağlanacaktır. Bölge turizminin geliştirilmesine özel ehemmiyet gösteren ajansımız, bu kapsamda Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ilin doğal ve tarihi zenginliklerini tespit ederek, Bingöl’ün turizm potansiyelini geliştirmeye katkı sağlamıştır. Aynı zamanda projeyle Bingöl’ü ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının artması hedeflenmektedir. Yine Elazığ’da yetiştirilen Harput Kirazı ve Gezin Çileğinin marka değerinin geliştirilmesi ve söz konusu ürünlere uygun ambalaj tasarımlarının ortaya çıkarılması amacıyla Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamıza danışmanlık desteği sağladık. Verilen danışmanlık desteği ile yerelde önemli değeri olan bu yöresel ürünlerimizin paketlemesinden, raflarda yer almasına ve tanıtımına kadar tüm pazarlama süreçleri için uygun standartlar belirlenmiş olacaktır. Böylece bu ürünlerimizin yerelden ulusal marketlere açılması ve üreticilerimize daha fazla kazanç getirmesi hedeflenmektedir. Diğer bir örnek ise Tunceli ilimizde Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte uyguladığımız teknik destek eğitiminden verebiliriz. Tunceli ilimizdeki, öğretmenlere yönelik verilen eğitimle yenilikçi soru hazırlama metotları ve örnek uygulamalar yaptırılan öğretmenler nitelikli soru yazma tekniklerini kullanarak Tunceli ilimizin sınavlardaki başarısını arttırmaya katkı vermeyi amaçladık.”

Fırat Kalkınma Ajansı olarak 2020 yılında da Teknik Destek Programı’nın ilan edileceğini ifade eden Yoğunlu, “Ajansımızın faaliyet gösterdiği bölgedeki kamu kurum ve kurum kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, birlik ve kooperatiflerin bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak alanlarda etkinliğini artırmak üzere danışmanlık ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz ” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)