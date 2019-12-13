2019 Yılının Son Meclis Toplantısı Yapıldı

Saat 14.30’de Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Gündem maddeleri arasında yer alan; il genelinde bulunan bazı cadde ve sokaklarda parkmetre uygulanmasına geçilmesi ile ilgili madde görüşülerek 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere dört yıllığına KÜLTÜR AŞ’ye kiraya verilmesi kabul edildi.
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda Parkmetre uygulamasının yapılacağı cadde ve sokak isimleri;
|
PARKMETRE UYGULAMASI PLANLANAN CADDE VE SOKAKLAR
|
1. BÖLGE
|
No
|
Cadde/Sokak
|
Uygulama İstikameti
|
Uygulama
|
Başlama Noktası
|
Bitiş Noktası
|
Uzunluk
|
1
|
Aslantepe Caddesi
|
Doğu-Batı
|
Sağ
|
İ.Ahmet sarıoğlu sk.
|
Aytaç Sokak
|
295
|
2
|
Beşkonaklar Caddesi
|
Güney-kuzey
|
Sağ
|
Fuzuli caddesi
|
Atatürk Caddesi
|
390
|
3
|
Beşkonaklar Caddesi
|
Kuzey-Güney
|
Sağ
|
Atatürk Caddesi.
|
Fuzuli Caddesi
|
160
|
4
|
Cezmi Kartay Caddesi
|
Batı-Doğu
|
Sol
|
Aslantepe Caddesi.
|
Sivas Caddesi.
|
275
|
5
|
Cezmi Kartay Caddesi
|
Batı-Dogu
|
Sağ
|
Yeni Boztepe Caddesi.
|
İyilik sever Sokak
|
195
|
6
|
Fuzuli Caddesi
|
Kuzey-Güney
|
Sağ
|
Ş.Fahri Koçyiğit sk.
|
Kernek kavşağı
|
700
|
7
|
Fuzuli Caddesi
|
Kuzey-Güney
|
Sol
|
Finik Köprü Sokak
|
Kernek kavşağı
|
350
|
8
|
Halep Caddesi
|
Batı-Dogu
|
Sağ
|
Turgut Temelli cad
|
Yeni Boztepe Cd
|
180
|
9
|
İ.Ahmet sarıoğlu sokak
|
Güney-kuzey
|
Sağ
|
Aslantepe cad. Girişi
|
Çevreyolu
|
165
|
10
|
İyiliksever Sokak
|
Güney-kuzey
|
Sağ
|
Çevreyolu
|
Akpınar Sokak
|
189
|
11
|
Leblebici Sokak
|
Kuzey-Güney
|
Sağ
|
Niyazi Mısri Caddesi.
|
İnönü Caddesi
|
145
|
12
|
Leblebici Sokak
|
Güney-kuzey
|
Sağ
|
İnönü Caddesi
|
Niyazi Misri Caddesi
|
95
|
13
|
Milli Egemenlik Cd
|
Kuzey-Güney
|
Sağ
|
Mimar sinan Cd
|
İpekçi Sokak
|
385
|
14
|
Milli Egemenlik Cd
|
Güney-kuzey
|
Sağ
|
İpekçi Sokak
|
Mimar Sinan Caddesi
|
375
|
15
|
Niyazi Misri Caddesi
|
Doğu-Batı
|
Sağ
|
Turgut Temelli
|
Topal hafız sk girişi
|
392
|
16
|
Niyazi Misri Caddesi
|
Doğu-Batı
|
Sol
|
Turgut Temelli
|
Topal hafız sk girişi
|
535
|
17
|
Sarayım Sokak
|
Güney-kuzey
|
Sağ
|
Arpacı sokak
|
Ömer efendi Sokak
|
237
|
18
|
Sivas Caddesi
|
Kuzey-Güney
|
Sağ
|
Misafir Sokak
|
Atatürk Caddesi
|
350
|
19
|
Şehit Fahri Koçyiğit Sk
|
Güney-kuzey
|
Sağ
|
Fuzuli Caddesi
|
Atatürk Caddesi
|
170
|
20
|
Ş. Selahattin Şener Sk
|
Batı-Dogu
|
Sağ
|
Altınkayısı Sokak
|
Şİ.Ahmet Sarıoglu Sk
|
130
|
21
|
Şehit Servet Aktaş Cd
|
Kuzey-Güney
|
Sağ
|
İnönü Caddesi
|
Ş. Fahri Koçyiğit Sk.
|
140
|
22
|
Şire Pazarı Sokak
|
Batı-Doğu
|
Sağ
|
Aras Sokak
|
Altınkayısı Sokak
|
72
|
23
|
Turgut Temelli Caddesi
|
Kuzey-Güney
|
Sağ
|
Boztepe Caddesi
|
Buhara Bulvarı
|
115
|
24
|
Turgut Temelli Caddesi
|
Güney-kuzey
|
Sağ
|
Buhara Bulvarı
|
Boztepe Caddesi
|
80
|
25
|
Turgut Temelli Caddesi
|
Güney-kuzey
|
Sağ
|
Halep Caddesi
|
Çevreyolu
|
130
|
26
|
Turgut Temelli Caddesi
|
Kuzey-Güney
|
Sağ
|
Çevreyolu
|
Halep Caddesi
|
140
|
27
|
Yeni Boztepe Caddesi
|
Güney-kuzey
|
Sağ
|
Sobacılar Sk Bağlantılı
|
Çevreyolu
|
75
|
2. BÖLGE
|
No
|
Cadde/Sokak
|
Uygulama İstikameti
|
Uygulama Yönü
|
Başlama Noktası
|
Bitiş Noktası
|
Uzunluk
|
1
|
Azizler Sokak
|
Güney-kuzey
|
Sağ
|
Sivas Caddesi.
|
Aslantepe Caddesi
|
290
|
2
|
Göktuğ Sokak
|
Kuzey-Güney
|
Sağ
|
Çevreyolu
|
Halep Caddesi
|
105
|
3
|
Hamikoğlu Sokak
|
Batı-doğu
|
Sağ
|
Evliya Oğlu Sokak
|
Fuzuli Caddesi
|
330
|
4
|
Ömer efendi Sokak
|
Doğu-Batı
|
Sağ
|
Beşkonaklar Cd
|
Sarayım Sokak
|
227
|
5
|
Ömer efendi Sokak
|
Batı-Doğu
|
Sağ
|
Saray Sokak
|
Beşkonaklar Caddesi
|
138
|
6
|
Pınarönü Sokak
|
Güney-kuzey
|
Sağ
|
Desenli Sokak
|
Arkadaş Sokak
|
100
|
7
|
Pınarönü-Erişkin sk
|
Batı-Doğu
|
Sol
|
Turgut Temelli cd
|
Koru sokak
|
115
|
8
|
Sarayım Sokak
|
Güney-kuzey
|
Sağ
|
Arpacı sokak
|
Ömer efendi Sokak
|
237
Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda ilk 15 dakikası ücretsiz olacak olan parkmetre uygulamasında uygulanacak olan ücret tarifesi;
PARKMETRE ÜCRET VE ZAMAN TARİFESİ
|
1.BÖLGE ÜCRET TARİFESİ
|
2.BÖLGE ÜCRET TARİFESİ
|
Zaman Dilimi
|
Dairesi
|
Komisyon
|
Zaman Dilimi
|
Dairesi
|
Komisyon
|
15DK. - 30DK. Arası
|
3,00
|
3,00
|
15DK. - 30DK. Arası
|
2,00
|
2,00
|
30DK. - 60DK. Arası
|
5,00
|
5,00
|
30DK. - 60DK. Arası
|
4,00
|
4,00
|
60DK. - 120DK. Arası
|
10,00
|
10,00
|
60DK. - 120DK. Arası
|
6,00
|
6,00
|
120DK. - 180DK Arası
|
15,00
|
12,00
|
120DK. - 180DK Arası
|
8,00
|
8,00
|
180 DK ÜZERİ
|
15,00
|
15,00
|
180 DK ÜZERİ
|
10,00
|
10,00
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısının 8 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)