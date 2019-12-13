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13 Aralık 2019 Cuma 16:31

2019 Yılının Son Meclis Toplantısı Yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantısı 13 Aralık Cuma günü yapılan II. Birleşimle sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlık etti.

2019 Yılının Son Meclis Toplantısı Yapıldı
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Saat 14.30’de Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddeleri arasında yer alan; il genelinde bulunan bazı cadde ve sokaklarda parkmetre uygulanmasına geçilmesi ile ilgili madde görüşülerek 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere dört yıllığına KÜLTÜR AŞ’ye kiraya verilmesi kabul edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda Parkmetre uygulamasının yapılacağı cadde ve sokak isimleri;

 

PARKMETRE UYGULAMASI PLANLANAN CADDE VE SOKAKLAR

1. BÖLGE

No

Cadde/Sokak

Uygulama İstikameti

Uygulama
Yönü

Başlama Noktası

Bitiş Noktası

Uzunluk
(m)

1

Aslantepe Caddesi

Doğu-Batı

Sağ

İ.Ahmet sarıoğlu sk.

Aytaç Sokak

295

2

Beşkonaklar Caddesi

Güney-kuzey

Sağ

Fuzuli caddesi

Atatürk Caddesi

390

3

Beşkonaklar Caddesi

Kuzey-Güney

Sağ

Atatürk Caddesi.

Fuzuli Caddesi

160

4

Cezmi Kartay Caddesi

Batı-Doğu

Sol

Aslantepe Caddesi.

Sivas Caddesi.

275

5

Cezmi Kartay Caddesi

Batı-Dogu

Sağ

Yeni Boztepe Caddesi.

İyilik sever Sokak

195

6

Fuzuli Caddesi

Kuzey-Güney

Sağ

Ş.Fahri Koçyiğit sk.

Kernek kavşağı

700

7

Fuzuli Caddesi

Kuzey-Güney

Sol

Finik Köprü Sokak

Kernek kavşağı

350

8

Halep Caddesi

Batı-Dogu

Sağ

Turgut Temelli cad

Yeni Boztepe Cd

180

9

İ.Ahmet sarıoğlu sokak

Güney-kuzey

Sağ

Aslantepe cad. Girişi

Çevreyolu

165

10

İyiliksever Sokak

Güney-kuzey

Sağ

Çevreyolu

Akpınar Sokak

189

11

Leblebici Sokak

Kuzey-Güney

Sağ

Niyazi Mısri Caddesi.

İnönü Caddesi

145

12

Leblebici Sokak

Güney-kuzey

Sağ

İnönü Caddesi

Niyazi Misri Caddesi

95

13

Milli Egemenlik Cd

Kuzey-Güney

Sağ

Mimar sinan Cd

İpekçi Sokak

385

14

Milli Egemenlik Cd

Güney-kuzey

Sağ

İpekçi Sokak

Mimar Sinan Caddesi

375

15

Niyazi Misri Caddesi

Doğu-Batı

Sağ

Turgut Temelli

Topal hafız sk girişi

392

16

Niyazi Misri Caddesi

Doğu-Batı

Sol

Turgut Temelli

Topal hafız sk girişi

535

17

Sarayım Sokak

Güney-kuzey

Sağ

Arpacı sokak

Ömer efendi Sokak

237

18

Sivas Caddesi

Kuzey-Güney

Sağ

Misafir Sokak

Atatürk Caddesi

350

19

Şehit Fahri Koçyiğit Sk

Güney-kuzey

Sağ

Fuzuli Caddesi

Atatürk Caddesi

170

20

Ş. Selahattin Şener Sk

Batı-Dogu

Sağ

Altınkayısı Sokak

Şİ.Ahmet Sarıoglu Sk

130

21

Şehit Servet Aktaş Cd

Kuzey-Güney

Sağ

İnönü Caddesi

Ş. Fahri Koçyiğit Sk.

140

22

Şire Pazarı Sokak

Batı-Doğu

Sağ

Aras Sokak

Altınkayısı Sokak

72

23

Turgut Temelli Caddesi

Kuzey-Güney

Sağ

Boztepe Caddesi

Buhara Bulvarı

115

24

Turgut Temelli Caddesi

Güney-kuzey

Sağ

Buhara Bulvarı

Boztepe Caddesi

80

25

Turgut Temelli Caddesi

Güney-kuzey

Sağ

Halep Caddesi

Çevreyolu

130

26

Turgut Temelli Caddesi

Kuzey-Güney

Sağ

Çevreyolu

Halep Caddesi

140

27

Yeni Boztepe Caddesi

Güney-kuzey

Sağ

Sobacılar Sk Bağlantılı

Çevreyolu

75

2. BÖLGE

No

Cadde/Sokak

Uygulama İstikameti

Uygulama Yönü

Başlama Noktası

Bitiş Noktası

Uzunluk
(m)

1

Azizler Sokak

Güney-kuzey

Sağ

Sivas Caddesi.

Aslantepe Caddesi

290

2

Göktuğ Sokak

Kuzey-Güney

Sağ

Çevreyolu

Halep Caddesi

105

3

Hamikoğlu Sokak

Batı-doğu

Sağ

Evliya Oğlu Sokak

Fuzuli Caddesi

330

4

Ömer efendi Sokak

Doğu-Batı

Sağ

Beşkonaklar Cd

Sarayım Sokak

227

5

Ömer efendi Sokak

Batı-Doğu

Sağ

Saray Sokak

Beşkonaklar Caddesi

138

6

Pınarönü Sokak

Güney-kuzey

Sağ

Desenli Sokak

Arkadaş Sokak

100

7

Pınarönü-Erişkin sk

Batı-Doğu

Sol

Turgut Temelli cd

Koru sokak

115

8

Sarayım Sokak

Güney-kuzey

Sağ

Arpacı sokak

Ömer efendi Sokak

237

Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda ilk 15 dakikası ücretsiz olacak olan parkmetre uygulamasında uygulanacak olan ücret tarifesi;

PARKMETRE ÜCRET VE ZAMAN TARİFESİ

1.BÖLGE ÜCRET TARİFESİ

2.BÖLGE ÜCRET TARİFESİ

Zaman Dilimi

Dairesi
Teklifi (TL)

Komisyon
Görüşü (TL)

Zaman Dilimi

Dairesi
Teklifi (TL)

Komisyon
Görüşü (TL)

15DK. - 30DK. Arası

3,00

3,00

15DK. - 30DK. Arası

2,00

2,00

30DK. - 60DK. Arası

5,00

5,00

30DK. - 60DK. Arası

4,00

4,00

60DK. - 120DK. Arası

10,00

10,00

60DK. - 120DK. Arası

6,00

6,00

120DK. - 180DK Arası

15,00

12,00

120DK. - 180DK Arası

8,00

8,00

180 DK ÜZERİ

15,00

15,00

180 DK ÜZERİ

10,00

10,00

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısının 8 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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