2019 Yılının Son Meclis Toplantısı Yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantısı 13 Aralık Cuma günü yapılan II. Birleşimle sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlık etti.

Saat 14.30’de Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Gündem maddeleri arasında yer alan; il genelinde bulunan bazı cadde ve sokaklarda parkmetre uygulanmasına geçilmesi ile ilgili madde görüşülerek 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere dört yıllığına KÜLTÜR AŞ’ye kiraya verilmesi kabul edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda Parkmetre uygulamasının yapılacağı cadde ve sokak isimleri;

PARKMETRE UYGULAMASI PLANLANAN CADDE VE SOKAKLAR 1. BÖLGE No Cadde/Sokak Uygulama İstikameti Uygulama

Yönü Başlama Noktası Bitiş Noktası Uzunluk

(m) 1 Aslantepe Caddesi Doğu-Batı Sağ İ.Ahmet sarıoğlu sk. Aytaç Sokak 295 2 Beşkonaklar Caddesi Güney-kuzey Sağ Fuzuli caddesi Atatürk Caddesi 390 3 Beşkonaklar Caddesi Kuzey-Güney Sağ Atatürk Caddesi. Fuzuli Caddesi 160 4 Cezmi Kartay Caddesi Batı-Doğu Sol Aslantepe Caddesi. Sivas Caddesi. 275 5 Cezmi Kartay Caddesi Batı-Dogu Sağ Yeni Boztepe Caddesi. İyilik sever Sokak 195 6 Fuzuli Caddesi Kuzey-Güney Sağ Ş.Fahri Koçyiğit sk. Kernek kavşağı 700 7 Fuzuli Caddesi Kuzey-Güney Sol Finik Köprü Sokak Kernek kavşağı 350 8 Halep Caddesi Batı-Dogu Sağ Turgut Temelli cad Yeni Boztepe Cd 180 9 İ.Ahmet sarıoğlu sokak Güney-kuzey Sağ Aslantepe cad. Girişi Çevreyolu 165 10 İyiliksever Sokak Güney-kuzey Sağ Çevreyolu Akpınar Sokak 189 11 Leblebici Sokak Kuzey-Güney Sağ Niyazi Mısri Caddesi. İnönü Caddesi 145 12 Leblebici Sokak Güney-kuzey Sağ İnönü Caddesi Niyazi Misri Caddesi 95 13 Milli Egemenlik Cd Kuzey-Güney Sağ Mimar sinan Cd İpekçi Sokak 385 14 Milli Egemenlik Cd Güney-kuzey Sağ İpekçi Sokak Mimar Sinan Caddesi 375 15 Niyazi Misri Caddesi Doğu-Batı Sağ Turgut Temelli Topal hafız sk girişi 392 16 Niyazi Misri Caddesi Doğu-Batı Sol Turgut Temelli Topal hafız sk girişi 535 17 Sarayım Sokak Güney-kuzey Sağ Arpacı sokak Ömer efendi Sokak 237 18 Sivas Caddesi Kuzey-Güney Sağ Misafir Sokak Atatürk Caddesi 350 19 Şehit Fahri Koçyiğit Sk Güney-kuzey Sağ Fuzuli Caddesi Atatürk Caddesi 170 20 Ş. Selahattin Şener Sk Batı-Dogu Sağ Altınkayısı Sokak Şİ.Ahmet Sarıoglu Sk 130 21 Şehit Servet Aktaş Cd Kuzey-Güney Sağ İnönü Caddesi Ş. Fahri Koçyiğit Sk. 140 22 Şire Pazarı Sokak Batı-Doğu Sağ Aras Sokak Altınkayısı Sokak 72 23 Turgut Temelli Caddesi Kuzey-Güney Sağ Boztepe Caddesi Buhara Bulvarı 115 24 Turgut Temelli Caddesi Güney-kuzey Sağ Buhara Bulvarı Boztepe Caddesi 80 25 Turgut Temelli Caddesi Güney-kuzey Sağ Halep Caddesi Çevreyolu 130 26 Turgut Temelli Caddesi Kuzey-Güney Sağ Çevreyolu Halep Caddesi 140 27 Yeni Boztepe Caddesi Güney-kuzey Sağ Sobacılar Sk Bağlantılı Çevreyolu 75 2. BÖLGE No Cadde/Sokak Uygulama İstikameti Uygulama Yönü Başlama Noktası Bitiş Noktası Uzunluk

(m) 1 Azizler Sokak Güney-kuzey Sağ Sivas Caddesi. Aslantepe Caddesi 290 2 Göktuğ Sokak Kuzey-Güney Sağ Çevreyolu Halep Caddesi 105 3 Hamikoğlu Sokak Batı-doğu Sağ Evliya Oğlu Sokak Fuzuli Caddesi 330 4 Ömer efendi Sokak Doğu-Batı Sağ Beşkonaklar Cd Sarayım Sokak 227 5 Ömer efendi Sokak Batı-Doğu Sağ Saray Sokak Beşkonaklar Caddesi 138 6 Pınarönü Sokak Güney-kuzey Sağ Desenli Sokak Arkadaş Sokak 100 7 Pınarönü-Erişkin sk Batı-Doğu Sol Turgut Temelli cd Koru sokak 115 8 Sarayım Sokak Güney-kuzey Sağ Arpacı sokak Ömer efendi Sokak 237

Büyükşehir Belediye Meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda ilk 15 dakikası ücretsiz olacak olan parkmetre uygulamasında uygulanacak olan ücret tarifesi;

PARKMETRE ÜCRET VE ZAMAN TARİFESİ

1.BÖLGE ÜCRET TARİFESİ 2.BÖLGE ÜCRET TARİFESİ Zaman Dilimi Dairesi

Teklifi (TL) Komisyon

Görüşü (TL) Zaman Dilimi Dairesi

Teklifi (TL) Komisyon

Görüşü (TL) 15DK. - 30DK. Arası 3,00 3,00 15DK. - 30DK. Arası 2,00 2,00 30DK. - 60DK. Arası 5,00 5,00 30DK. - 60DK. Arası 4,00 4,00 60DK. - 120DK. Arası 10,00 10,00 60DK. - 120DK. Arası 6,00 6,00 120DK. - 180DK Arası 15,00 12,00 120DK. - 180DK Arası 8,00 8,00 180 DK ÜZERİ 15,00 15,00 180 DK ÜZERİ 10,00 10,00

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısının 8 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)