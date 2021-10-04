2021 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

2021 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Aydın Baruş Başkanlığında gerçekleştirildi.

Kongre Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Kenan Eskin, İlçe Kaymakamları, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İlçe Belediye Başkanları, Yatırımcı kurum ve kuruluşların Bölge Müdürleri ile ilgili Daire Müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Baruş, “Bu toplantının amacı ilimizde Bölge Müdürlüklerimiz, İl Müdürlüklerimiz ve Belediyelerimiz tarafından yürütülen yatırım çalışmalarının koordinasyon ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

İlimizin 2021 Yılı Yatırım Programında toplam 571 proje yer almaktadır. Uygulanan yatırım projelerimizin 400 adedi yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımıza aittir. Belediyelerimiz tarafından yürütülen yatırım projesi sayısı ise 171 adettir. 2021 yılı yatırımlarımızı yatırımcı kamu kuruluşlarımıza göre, belediyelerimize göre ve genel olarak değerlendirecek olursak;

Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımızın yatırımları;

Belediyelerimizin 2021 yılı yatırımları;

İlimizin 2021 yılı toplam kamu yatırımları (yerel yönetim yatırımları dahil);

2021 yılında genel olarak projelerimizin;

Toplam kamu yatırım projelerimizin sektörlere göre dağılımı;

2021 yılı kamu yatırım ödeneklerimizin sektörlere göre dağılımı ve toplam ödenek içindeki oranları;

Vali Baruş’un 2021 yılı Malatya’daki kamu yatırımlarının genel değerlendirilmesini yapmasının ardından Bölge Müdürlükleri, Belediyeler ve diğer kurumların yatırımları ile sunumlarına geçildi. Sunumların ardından toplantı sona erdi.