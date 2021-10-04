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04 Ekim 2021 Pazartesi 17:36

2021 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

    2021 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Aydın Baruş Başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre Kültür Merkezi…

2021 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi
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2021 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

 

2021 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Aydın Baruş Başkanlığında gerçekleştirildi.

Kongre Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Kenan Eskin, İlçe Kaymakamları, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İlçe Belediye Başkanları, Yatırımcı kurum ve kuruluşların Bölge Müdürleri ile ilgili Daire Müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Baruş, “Bu toplantının amacı ilimizde Bölge Müdürlüklerimiz, İl Müdürlüklerimiz ve Belediyelerimiz tarafından yürütülen yatırım çalışmalarının koordinasyon ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

İlimizin 2021 Yılı Yatırım Programında toplam 571 proje yer almaktadır.   Uygulanan yatırım projelerimizin 400 adedi yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımıza aittir. Belediyelerimiz tarafından yürütülen yatırım projesi sayısı ise 171 adettir. 2021 yılı yatırımlarımızı yatırımcı kamu kuruluşlarımıza göre, belediyelerimize göre ve genel olarak değerlendirecek olursak;

Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımızın yatırımları;

Proje Sayısı   :  400Toplam Proje Tutarı  :  6 milyar 663 milyon 302 bin TL2021 Yılı Ödeneği : 1 milyar 112 milyon 154 bin TL2021 Yıl Harcaması       :  572 milyon 767 bin TLNakdi Gerçekleşme Oranı : % 52

 

Belediyelerimizin 2021 yılı yatırımları;

Proje Sayısı  :  171Toplam Proje Tutarı : 1 milyar 758 milyon 424 bin TL2021 Yılı Ödeneği :  1 milyar 345 milyon  666  bin TL2021 Yılı Harcaması : 357 milyon 054 bin TLNakdi Gerçekleşme Oranı :  % 27

 

İlimizin 2021 yılı toplam kamu yatırımları (yerel yönetim yatırımları dahil);

Proje Sayısı : 571Toplam Proje Tutarı : 8 milyar 421 milyon 727 bin TL2021 Yılı Ödeneği : 2 milyar 457 milyon 821 bin TL2021 Yıl Harcaması : 929 milyon 821 bin TLNakdi Gerçekleşme Oranı : % 38

 

2021 yılında genel olarak projelerimizin;

120 adedi tamamlanmış,314 adedi devam etmekte, 88 adedi ihale aşamasında,3 adedi tasfiye edilmiş46 projeye de çeşitli nedenlerle başlanamamıştır.

 

Toplam kamu yatırım projelerimizin sektörlere göre dağılımı;

Diğer kamu hizmetleri sektöründe 155Enerji sektöründe 82Tarım sektöründe  74Eğitim sektöründe 71Ulaştırma sektöründe  64Konut sektöründe 44Kültür- turizm sektöründe 38Sağlık sektöründe    27Madencilik sektöründe  3   İmalat sektöründe  13 proje yer almaktadır.

 

2021 yılı kamu yatırım ödeneklerimizin sektörlere göre dağılımı ve toplam ödenek içindeki oranları;

Diğer kamu hizmetleri :1 milyar 311 milyon 730 bin TL (% 53)Ulaştırma sektörü ödeneği   : 365 milyon  135 bin TL  (% 15)Eğitim sektörü ödeneği : 243 milyon  170 bin TL  (% 10)Sağlık sektörü ödeneği : 143 milyon  542 bin TL  (%  6)Kültür-turizm sektörü; : 144 milyon  840 bin TL (% 6) Enerji sektörü ödeneği : 106 milyon 401 bin TL  (% 4)Tarım sektörü ödeneği : 118 milyon 674 bin TL  (% 5)Madencilik+İmalat+konut sektörü : 24 milyon 325 bin TL (% 1) olarak gerçekleşmiştir.

 

Vali Baruş’un 2021 yılı Malatya’daki kamu yatırımlarının genel değerlendirilmesini yapmasının ardından Bölge Müdürlükleri, Belediyeler ve diğer kurumların yatırımları ile sunumlarına geçildi. Sunumların ardından toplantı sona erdi.

 

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