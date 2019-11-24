Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Kasım 2019 Cuma 23:46

24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun

Malatya Gerçek Haber Sitesi olarak, Bizlere bir harften daha fazlasını öğreten ve Ülkemizin geleceğini şekillendirilmesini temel taşlarından olan öğretmenlerimizin ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ kutluyor, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, hayatını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz.

24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenlerimiz kutsal bir görev icra etmektedirler. Ülkemizin geleceği olan gençlerin eğitimini sağlayan öğretmenlerimiz, bu vesileyle geleceğe de yön vermektedir.

Ülkenin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak gençlerimizin başarılarında en büyük pay, onları eğiten öğretmenlere aittir.

Görevinin kutsallığına hakim olan öğretmenlerimiz, ülkemizin her türlü zorlu koşullarında görev yapmaktadır. Doğu veya batı diye ayrım yapmadan, ülke topraklarını geleceğin teminatı olan gençleri yetiştirmek için karış karış gezen öğretmenlerimizin bizlerde her zaman yanındayız.

Öncelikle Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, hayatını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz.

Bu vesileyle bir kez daha öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, başarılı ve geleceğe yön veren bireyler yetiştirmelerini temenni ediyoruz.



MGH - Özel Haber
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MTÜ’den Emiroğlu için “Vefa Günü” etkinliği MTÜ’den Emiroğlu için “Vefa Günü” etkinliği
Çalık Ve Güder’den Yeni Malatyaspor’a Fenerbahçe Maçı Öncesi Destek Ziyareti Çalık Ve Güder’den Yeni Malatyaspor’a Fenerbahçe...
“Uyum Biz Bize Sohbetleri” Malatya’da Gerçekleştirildi “Uyum Biz Bize Sohbetleri” Malatya’da Gerçekleştirildi
Milletvekili Çalık’dan Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı Milletvekili Çalık’dan Öğretmenler Günü Kutlama...
Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantıları Devam Ediyor Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantıları...
Başkan Avşar'dan Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı Başkan Avşar'dan Öğretmenler Günü Kutlama...
Fendoğlu, Hemzemin Geçidi Üzerindeki Köprünün Yeniden Düzenlenmesini İstedi Fendoğlu, Hemzemin Geçidi Üzerindeki Köprünün...
Malatya Valisi Baruş’dan Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı Malatya Valisi Baruş’dan Öğretmenler Günü Kutlama...
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı yapıldı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantısı...
Çocuklara, Hakları Anlatıldı Çocuklara, Hakları Anlatıldı
Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Fahri Hemşerilik Beratı'nı Takdim Etti Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Fahri...
Malatya Gençlik Ve Spor İl Müdürü Kayhan 2000 Yataklı Yurt İnşaatını İnceledi Malatya Gençlik Ve Spor İl Müdürü Kayhan 2000...
Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı V. Birleşimi Yapıldı Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı V. Birleşimi...
Vali Baruş MÜSİAD Dost Meclisi Programına Katıldı Vali Baruş MÜSİAD Dost Meclisi Programına Katıldı
Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı IV. Birleşimi Yapıldı Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı IV. Birleşimi...
Yukarı Çık
banner687
banner691

MTÜ’den Emiroğlu için “Vefa Günü”...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması...

Haberi Oku