24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun

Malatya Gerçek Haber Sitesi olarak, Bizlere bir harften daha fazlasını öğreten ve Ülkemizin geleceğini şekillendirilmesini temel taşlarından olan öğretmenlerimizin ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ kutluyor, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, hayatını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz.

Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitilerek geleceğe hazırlanmasını sağlayan öğretmenlerimiz kutsal bir görev icra etmektedirler. Ülkemizin geleceği olan gençlerin eğitimini sağlayan öğretmenlerimiz, bu vesileyle geleceğe de yön vermektedir.

Ülkenin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak gençlerimizin başarılarında en büyük pay, onları eğiten öğretmenlere aittir.

Görevinin kutsallığına hakim olan öğretmenlerimiz, ülkemizin her türlü zorlu koşullarında görev yapmaktadır. Doğu veya batı diye ayrım yapmadan, ülke topraklarını geleceğin teminatı olan gençleri yetiştirmek için karış karış gezen öğretmenlerimizin bizlerde her zaman yanındayız.

Öncelikle Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, hayatını sürdüren öğretmenlerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz.

Bu vesileyle bir kez daha öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, başarılı ve geleceğe yön veren bireyler yetiştirmelerini temenni ediyoruz.

MGH - Özel Haber