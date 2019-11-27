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01 Kasım 2019 Cuma 19:17

27. Dönem TBMM Başkanı Kahraman’a MTÜ Fahri Doktora Ünvanı Verildi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Açılış töreni ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya’ya geldi.

27. Dönem TBMM Başkanı Kahraman'a MTÜ Fahri Doktora Ünvanı Verildi
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen "Fahri Doktora Tevdi Töreni” Birlik Vakfı Malatya Şubesi’nin katkılarıyla Hekimhan ilçesinde yapılan yükseköğretim yurdunun açılış töreni, İsmail Kahraman Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu açılış töreni, Birlik Vakfı Malatya Şube Binası Açılış töreni ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere ilimize geldi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen "Fahri Doktora Tevdi Töreninin” ardından Valiliği'ne ziyarette bulunan 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Kahraman, ilk olarak şeref defterini imzaladı. Vali Baruş ile bir süre sohbet eden 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Kahraman programına devam etmek üzere Valilik makamından ayrıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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