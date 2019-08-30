30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Düzenlenen Törenle Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan vekili Tuğgeneral Salim Afgün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Vali Baruş Anıt Şeref Defterine günün anlam ve önemini belirten bir yazı yazdı.

Vali Baruş, Anıt Şeref Defterine;

“Cumhuriyetimizin Banisi Aziz Atatürk,

Aziz Milletimizin, emsalsiz liderliğinizde, sömürgeci işgal güçlerine karşı kenetlendiği, mukaddes değerlerini korumak için bedenini siper, kanını katık ederek giriştiği, tüm mazlum milletlere örnek olan İstiklâl Mücadelesi neticesinde elde ettiği Büyük Zafer’in 97’inci yıldönümünü ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gurur gününü kutlamak ve aziz hatıranızı yâd etmek üzere manevi huzurlarınızdayız.

Bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan tutkusuna tarihin şahitlik ettiği büyük Türk Milleti; aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ortaya koyduğu cansiperane mücadeleler neticesinde miras bıraktığı kutsal vatan toprakları üzerindeki en değerli kazanımının milli birlik ve beraberliği olduğunun bilincindedir.

Kutlu Vatanımızın ve Aziz Milletimizin üzerinde karanlık hesapları olan herkes bilmelidir ki; ortak bir varoluşun ve birlikte yaşama kararlılığının ifadesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası, muasır medeniyet yolunda emin ve kararlı adımlarla yürüyen Devletimizin yükselişi yolunda, bedeli ne olursa olsun hiçbir engel tanımayacağız. Al Bayrağımızın gölgesinde, kıyamete kadar hür ve bağımsız olarak, maşası terör örgütleri olan bütün şer odaklarıyla mücadeleden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz.

Milletimizin bu şan ve şeref gününde, sarsılmaz irademizin esin kaynağı olan başta Zat-ı Alileri ve kahraman silah arkadaşlarınız olmak üzere, Milletimizin birliği ve Ülkemizin bütünlüğü uğruna can vererek ölümsüzleşen tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden şanlı gazilerimize Cenab-ı Hak’tan sonsuz rahmet diliyor, minnet ve saygılarımı sunuyorum.

Ruhlarınız şad olsun.” ifadelerini yazdı.



Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Valilik Makamına geçen Vali Baruş burada askeri ve mülki erkânın bayram tebriklerini kabul etti.

Kutlama programı kapsamında Valilik Makamından İnönü Caddesi Abdullah Gül Parkı önündeki resmigeçit törenine geçildi. Vali Baruş, Garnizon Komutanı ve 2. Ordu Kurmay Başkan Vekili Tuğgeneral Afgün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan’ın askeri araç ile halkı selamlaması ile başlayan programda geçit töreni öncesinde okunan istiklal marşını müteakiben günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İstihkâm Binbaşı Mehmet Uluorman yaptı.



Binbaşı Uluorman’in konuşmasının ardından Battalgazi İlçesi Cumhuriyet Anadolu Lisesi Öğrencisi Ekinsu Toprak, ‘Akdenize’ adlı şiiri, yine aynı okul öğrencisi İbrahim Bülent Dere’de, ‘Zafer Türküsü’ adlı şiiri okudular. Şiirlerin okunması sonrası resmigeçit töreni icra edildi. Töreni izleyen vatandaşlar da Türk Bayrakları ile kutlamalara katıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)