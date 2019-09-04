4. Bursa Anadolu Günlerinde Yeşilyurt Belediye Standına Yoğun İlgi

Yeşilyurt Belediyesi, Bursa’da düzenlenen 4.Anadolu Günlerinde stant açarak, Yeşilyurt’un güzelliklerini Bursa’ya taşıdı. Ziyaretçilerle yakından ilgilenen Başkan Çınar, “ Malatya’nın İncisi Yeşilyurt’umuzun tüm güzelliklerini, kadim medeniyetini, tarihi ve turistik mekânlarını, eşsiz yemeklerini Bursa’daki Tanıtım Günlerinde tüm yönleriyle tanıtıyoruz.” diye konuştu.

Bursa’da 33 derneğin bir araya gelmesiyle kurulan BİLDEF tarafından düzenlenen Bursa 4.Anadolu Günlerinin açılış töreni Merinos AKKM Fuaye alanında düzenlendi.

25 ile 28 Eylül günleri arasında açık kalacak olan 4.Anadolu Günlerinin açılış törenine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da katıldı.

“ANADOLU GÜNLERİNDE OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ”

Bursa’daki Anadolu Günlerinin Yeşilyurt’un tüm yönleriyle tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bursa ve çevre illerden gelen ziyaretçileri Yeşilyurt Belediye standında ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını söyledi.

“YEŞİLYURT’UMUZU HER YÖNÜYLE ANLATIYORUZ, BİLGİLENDİRİYORUZ”

Yeşilyurt Belediyesi olarak tanıtım hizmetlerine ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, açılış töreninde yaptığı konuşmada ; “Son yıllardaki yatırımlar ve projelerle büyük bir değişim ve dönüşüme uğrayan Yeşilyurt’umuzu tüm yönleriyle tanıtmak, belediye hizmetlerimizi daha geniş kesimlere duyurmak adına böylesine önemli fuarlarda ve etkinliklerde sürekli yer almaya gayret ediyoruz. Anadolu'nun bütün renklerinin bir çatı altında buluştuğu Bursa 4.Anadolu Günlerine katılmaktan ayrıca onur duymaktayız. Açtığımız standımıza vatandaşlarımızın ilk gün olmasına rağmen yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu etmiştir. Dört gün açık kalacak organizasyon için özel olarak hazırladığımız standımızı ziyaret eden ziyaretçilerimize güzel ilçemizi anlatacağız, projelerimiz hakkında bilgiler paylaşacağız. Hemşerilerimizle burada bir nevi hasret gidermiş olacağız. İlçemizin tarihi ve kültürel özelliklerinin daha geniş kesimlere aktarılması adına Anadolu Günlerini büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Yeşilyurt, gerek insanının güler yüzü ve misafirperverliği, kendine özgü yemekleri, kirazı, suyu ve havası, gerekse de hızla büyüyen ekonomisiyle, herkesin bilmesi, görmesi, gezmesi gereken bir ilçedir. Bursa’da ki hemşerilerimizle ve diğer ziyaretçilerimizle kucaklaşma ve kültür alışverişi imkânı yakaladığımız etkinliklerde yer almak gurur ve mutluluk veriyor. Standımızı ziyarete gelen kardeşlerimizin gözlerindeki memleket hasretini görünce, bu hizmetin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Onlar memleketin kokusunu alırken, biz de sıladan gurbete köprü olmanın sevincini yaşıyoruz. Böylesine değerli bir organizasyonu başarıyla hayata geçiren başta BİLDEF olmak üzere katkı ve destek sunan herkese teşekkürlerimi sunarken, standımıza tüm hemşerilerimizi davet ediyorum.” dedi.

YEŞİLYURT BELEDİYE STANDI, FUARIN EN DİKKAT ÇEKİCİ BÖLÜMÜ OLDU

5 yıl içerisinde Yeşilyurt’un çehresini değiştiren yatırımlar, projeler ve hizmetlerin yer aldığı broşürler ile basın bültenleri standı ziyaret eden vatandaşlara dağıtılırken, Yeşilyurt’un görsellerinden oluşan renkli stant fuarın en dikkat çeken bölümlerinden birini oluşturdu.

BAŞKAN ÇINAR, TÜM ZİYARETÇİLERLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Yeşilyurt Belediyesinin güler yüzlü personelleri tarafından karşılanan ziyaretçilere yöresel yiyecek ikram edilirken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da standı ziyaret eden tüm misafirlerle yakından ilgilendi.

“YEŞİLYURT’U GÖRMENİZİ ÖZELLİKLE TAVSİYE EDİYORUM”

Yeşilyurt’un sosyal, kültürel, ekonomik ve eğitim yapısı, son yıllardaki yatırımlar ve projelerle değişen hüviyeti ile tarihi ve turistik mekânları hakkında misafirlere bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, standı ziyaret edenleri Yeşilyurt’a davet etti.

Başkan Çınar ayrıca belediyeler, dernekler, kurum ve kuruluşların açtıkları stantları da tek tek ziyaret etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)