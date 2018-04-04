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30 Nisan 2018 Pazartesi 12:27

4. Fotokamp tarihi belli oldu

4. Uluslararası Malatya Fotokamp Etkinlikleri 28 Haziran-1 Tammuz tarihlerinde Arapgir’de gerçekleştirilecek.

4. Fotokamp tarihi belli oldu
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Arapgir Derneği’nin ev sahipliğinde Fotokamp Etkinlikleri ile ilgili bir toplantı yapıldı. Toplantıya, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Valilik Basın ve Enformasyon Müdürü Halil İbrahim Kılıç, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Murat Türksoy, Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Topal, İnönü Üniversitesi Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer Çelik, MAFSAD Başkanı İnan Orhan ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya’daki Arapgir Derneği Başkanı Kâmuran Sezer ve yönetim kurulu üyeleri, Arapgir Şoförler Odası Başkanı İlker Özan, Arapgir Esnaf Odası Başkan Vekili Kâmuran Çataltaş, Arapgir Avcılar Doğa Sporları Derneği Başkanı Sait Bilgiç ve Arapgir Muhtarlar Odası Başkan Vekili Özgür Çataltaş katıldı.

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) ile Arapgir Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerin dördüncüsünün bu yıl da Arapgir’de gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapılan toplantıda daha önce açıklanan 28 Haziran-1 Temmuz tarihine göre katılımcıların ve organizasyon heyetinin programlarını buna göre yaptıkları belirtildi. Toplantıda seçimlerin 24 Haziran’da yapılmasının etkinliği etkilemeyeceği görüşü benimsenerek, 4. Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliklerinin Arapgir’de 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.



İHA
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