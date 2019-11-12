444 Genç 4444 Fidan Dikti

Malatya Gençlik Federasyonu tarafında organize edilen "444 Genç 4444 Fidan Dikiyor" Kapsamında fidan dikimi etkinliğini Orduzu Pınar başında gerçekleştirdi.

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz etkinlik ile ilgili şunları söyledi; ‘’Bizde Malatya Gençlik Federasyonu olarak "444 Genç 4444 Fidan Dikiyor" Kapsamında fidan dikimi etkinliğini Orduzu pınar başında gerçekleştirerek destek verdik. Geleceğe nefes olmak için, yarınlara daha güzel bir gelecek bırakmak için, bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Dolayısıyla gençleri bu tür etkinlikler ile buluşturmak için gayret gösteriyoruz. Ayrıca farkındalık yaratarak gençlerin bu duyguyu yaşamalarını ve yaşatmalarını sağlıyoruz. Fidan dikimine destek veren ve katılım sağlayan her kuruma ve her bireye şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)