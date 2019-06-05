5 Hastaya Eş Zamanlı Karaciğer Nakli Operasyonu Başladı

Vali Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde aynı anda eş zamanlı 5 alıcı ve verici olmak üzere 10 ayrı canlıdan canlıya karaciğer nakli operasyonlarına tanıklık etti.

Vali Aydın Baruş basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Hem tıp dünyası hem ülkemiz hem de dünya için çok önemli bir olaya şahitlik yapıyoruz. Turgut Özal Tıp Merkezi’nde bulunan Karaciğer Nakli Enstitümüzde gerçekleşecek olan operasyonlarla 5 hastadan karaciğer alınarak 5 hastaya nakledilecek. Şuanda 10 ekip operasyona başlamış durumda. Akşam saatlerinde bu operasyonların tamamlanması bekleniyor. Kurulduğu günden bugüne Karaciğer Nakli Enstitüsünde başarılı operasyonlar, nakiller gerçekleştirildi. Biz bununla gurur duyuyoruz. Buradaki doktorlarımızda hakikaten bu başarılarıyla Malaya ve Türkiye’nin adının dünyada duyulmasını sağlıyorlar. Buradaki merkez 2002 yılında kuruldu ve daha sonra enstitüye dönüştü. Bugüne kadar 2 bin 500 karaciğer nakli gerçekleştirildi. Şuanda da yıllık olarak 250 civarında karaciğer nakli gerçekleştiriliyor ki bu, buradaki doktorlarımızın ne kadar büyük bir başarı gösterdiğini ve her şeyden ümidini kesmiş hastalarımızı şifaya kavuşturduklarını ispatlıyor. Bu başarıda Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Prof. Dr. Sezai Yılmaz’ın doktorlarımızı, sağlık personelini çok iyi bir şekilde koordine etmesi ve üstün bir çaba göstermesinin katkısı büyük. Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi başarılı nakil konusunda son derece üst sıralarda. Bu gün yapılan operasyonların başarı ile gerçekleştirilmesini diliyorum ve bu operasyonlara bizlerde tanıklık ederek Guinness Rekorlar Kitabına Karaciğer Nakil Enstitümüzün isminin girmesini sağlayacağız. Ben şimdiden bütün doktorlarımıza kolaylıklar, tüm hastalarımıza da şifalar diliyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)